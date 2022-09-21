Путін звернувся до народу Росії: оголосив часткову мобілізацію (відео)

Російський диктатор закликав протистояти спробам Заходу зруйнувати РФ і погрожував ядерною зброєю. Призивати росіян на військову службу розпочнуть із 21 вересня. Спочатку армію поповнять військові в запасі, які мають військові спеціальності й бойовий досвід.

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Президент Росії Володимир Путін у зверненні до народу закликав протистояти спробам Заходу зруйнувати країну й оголосив часткову мобілізацію. Трансляція звернення російського президента транслювалася на YouTube.

Почав Путін виступ зі звинувачення США та західних країн у бажанні послабити, роз'єднати й знищити Росію.

"Ідеться про захист суверенітету, безпеки й територіальної цілісності Росії. Про підтримку прагнення та волі наших співвітчизників самим визначати своє майбутнє та про агресивну політику частини західних еліт, які всіма силами прагнуть зберегти своє панування й для цього намагаються блокувати, придушити будь-які суверенні центри самостійного розвитку. Щоб і надалі грубо нав'язувати іншим країнам своє. Насаджувати свої псевдоцінності", — заявив Путін.

За його словами, західні країни 1991 року говорили про успішний розкол СРСР, а зараз настав час Росії.

"Що вона має розпастися на безліч смертельно ворогуючих регіонів і областей. І такі плани вони виношують давно. Вони заохочували банди міжнародних терористів на Кавказі, просували наступальну інфраструктуру НАТО до наших кордонів, вони зробили своєю зброєю тотальну русофобію", — зазначив він.

"Захист" Донбасу

Україну й українців, на його думку, Захід перетворив на гарматне м'ясо та штовхнув на війну з Росією ще 2014 року. Путін звинуватив Київ у претензії на ядерну зброю та відмові від мирних переговорів щодо Донбасу.

"У зв'язку з цим рішення про попереджувальну військову операцію було необхідним і єдино можливим. Її головна мета — звільнення території Донбасу — була та залишається незмінною", — зазначив він.

За словами Путіна, Луганську область вдалося "очистити", а на Донеччині ще тривають бої.

Часткова мобілізація в РФ

Президент Росії Володимир Путін оголосив у Росії часткову мобілізацію. Таке рішення, за оцінкою Путіна, є адекватним щодо загроз, із якими стикається Росія. Призову на військову службу підлягають військові в запасі й ті, хто служив у лавах збройних сил і має військові спеціальності й досвід.

"Призвані на військову службу перед відправкою в частини обов'язково пройдуть додаткову військову підготовку з урахуванням досвіду "спеціальної військової операції", — додав президент РФ.

Указ про проведення часткової мобілізації в Росії Путін уже підписав. За словами глави РФ, мобілізаційні заходи розпочнуться відсьогодні, 21 вересня.

"Відповідно до законодавства, про це офіційно листами буде сьогодні поінформовано Палату федеральних зборів, Раду Федерації та Державної Думи", — підкреслив він.

Пресслужба Кремля опублікувала повний текст указу Путіна про часткову мобілізацію в Росії. Уряду РФ доручено профінансувати проведення заходу.

"Контракти про проходження військової служби, укладені військовослужбовцями, продовжують свою дію до закінчення періоду часткової мобілізації", — йдеться в тексті указу.

Так званих добровольців, які воюють за армію РФ, Путін запропонував прирівняти за статусом до кадрових російських військових. Включаючи матеріальні медичні та соціальні гарантії, військову техніку та спорядження.

"Референдуми" на окупованих територіях України

Володимир Путін обіцяв зробити все, щоб провести безпечні псевдореферендуми в так званих "ДНР" і "ЛНР", а також на захоплених територіях Херсонської та Запорізької областей.

"Щоб люди могли висловити свою волю. Ми їх підтримаємо. Сьогодні наші озброєні сили діють на лінії бойового зіткнення, яка перевищує 1000 кілометрів. Протистояння всій машині колективного Заходу", — заявив він.

Пентагон назвав "референдуми" інформаційною операцією Кремля

Західні лідери сприйняли дії Кремля як жест розпачу, адже російській верхівці, по суті, більше нема чим стримувати український контрнаступ. На Заході, як і в Україні, заявили, що референдуми на окупованих Росією територіях нічого не змінять: ніхто не визнає їх легітимними, а підтримка України не зменшиться.

Прессекретар Міністерства оборони США назвав заяви про "референдуми" спробою відвернути увагу російської громадськості від успішних контрдій українських військ.

Що передувало заяві Путіна?

Окупаційна "влада" Луганської і Донецької областей 20 вересня синхронно призначила дату проведення фейкового "референдуму" про входження регіонів до складу Росії: його хочуть провести з 23 по 27 вересня.

Того ж дня про необхідність проведення "референдуму" за явною вказівкою Кремля також заявили в Херсоні та Запорізькій області. Глава Херсонської окупаційної адміністрації Володимир Сальдо сказав, що "влада" регіону ухвалила рішення про проведення "референдуму щодо входження Херсонської області до складу Російської Федерації". Після цього про необхідність провести "референдум" заговорили й колаборанти із Запорізької області.

За словами деяких пропагандистів, Запорізька область за підсумками референдуму оголосить про свою незалежність у межах усього регіону.

Крім того, виголосили і заяви про те, що проведення "референдумів" означає швидку перемогу Росії або початок ядерної війни, оскільки удари по приєднаних територіях будуть розцінюватися як напад на РФ.

Нагадаємо, що раніше російський "Перший канал" і пропагандистське медіагентство RT видалили анонси відеозвернення Володимира Путіна.

На думку радника Офісу президента України Олексія Арестовича, мобілізація в Росії та псевдореферендуми стануть великим подарунком для України, адже ці події наблизять революцію в РФ, яка скине путінський режим.