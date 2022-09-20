Російські ЗМІ видалили анонси трансляції "важливого" звернення Путіна

За даними журналістів, запис відеозвернення президента РФ покажуть, коли "прокинеться Далекий Схід". У вівторок, 20 вересня, очікувалася заява Путіна про "референдуми" на окупованих територіях України.

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Російський "Перший канал" та пропагандистське медіагентство RT видалили анонси відеозвернення Володимира Путіна, під час якого російський президент, ймовірно, мав висловитися щодо псевдореферендумів на окупованих територіях України. Про це повідомив Telegram-канал ASTRA.

Виступ Путіна увечері у вівторок, 20 вересня, анонсували росЗМІ з посиланням на кремлівські джерела. За деякими даними, виступити міг і Міністр оборони РФ Сергій Шойгу.

Надалі це звернення переносилося більш пізній час, а потім і зовсім — на наступний день. Російський пропагандист Володимир Соловйов написав у своїх соцмережах: "Завтра".

"Лягайте спати", — порадила підписникам, які чекають на заяву Путіна, головна редакторка RT Маргарита Симоньян.

Джерела журналістів в адміністрації президента РФ повідомили, що звернення Путіна покажуть у записі 21 вересня, коли "прокинеться Далекий Схід".

Нагадаємо, що Держдума ввела до Кримінального кодексу РФ такі поняття, як "мобілізація", "воєнний час" та "воєнний стан". Зміни передбачають посилення покарань за дезертирство, мародерство та відмову виконувати накази командувачів під час дії особливого правового режиму.

Раніше Фокус повідомляв, що радник Офісу президента України Олексій Арестович заявив, що мобілізація до РФ та псевдореферендуми стануть великим подарунком для України. На думку Арестовича, це наблизить революцію в РФ, яка скине путінський режим.