Российские СМИ удалили анонсы трансляции "важного" обращения Путина

По данным журналистов, запись видеообращения президента РФ покажут, когда "проснется Дальний Восток". Во вторник, 20 сентября ожидалось заявление Путина о "референдумах" на оккупированных территориях Украины.

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Российский "Первый канал" и пропагандистское медиаагентство RT удалили анонсы видеообращения Владимира Путина, во время которого российский президент, предположительно, должен был высказаться относительно псевдореферендумов на оккупированных территориях Украины. Об этом сообщил сообщил Telegram-канал ASTRA.

Выступление Путина вечером во вторник, 20 сентября, анонсировали росСМИ со ссылкой на кремлевские источники. По некоторым данным, выступить мог и министр обороны РФ Сергей Шойгу.

В дальнейшем это обращение переносилось на более позднее время, а после и вовсе — на следующий день. Российский пропагандист Владимир Соловьев написал в своих соцсетях: "Завтра".

"Ложитесь спать", — посоветовала подписчикам, ожидающим заявления Путина, главный редактор RT Маргарита Симоньян.

Источники журналистов в администрации президента РФ сообщили, что обращение Путина покажут в записи 21 сентября, когда "проснется Дальний Восток".

Напомним, что Госдума ввела в Уголовный кодекс РФ такие понятия, как "мобилизация", "военное время" и "военное положение". Изменения предполагают ужесточение наказаний за дезертирство, мародерство и отказ выполнять приказы командующих во время действия особого правового режима.

Ранее Фокус сообщал, что советник Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что мобилизация в РФ и псевдореферендумы станут большим подарком для Украины. По мнению Арестовича, это приблизит революцию в РФ, которая свергнет путинский режим.