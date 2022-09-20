Госдума ввела в Уголовный кодекс понятия "мобилизация", "военное время" и "военное положение"

Поправки предусматривают ужесточение наказаний за дезертирство, мародерство и невыполнение приказов в период мобилизации или особого правового режима.

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Депутаты Государственной думы предложили ввести в Уголовный кодекс понятия "мобилизация", "военное положение" и "военное время". Об этом в своем Telegram-канале сообщил российский правозащитник Павел Чиков.

По его словам, 19 сентября депутаты Госдумы внесли пакет поправок в законопроект "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации", который был принят парламентариями в первом чтении еще в июле.

В частности, ко второму чтению в документе появился ряд новых статей УК, среди которых — "Добровольная сдача в плен" и "Мародерство".

По первой статье наказание составит от 3 до 10 лет лишения свободы, если нет признаков государственной измены, а вторая — предусматривает санкцию до 15 лет колонии.

"В перечне отягчающих обстоятельств появляется совершение преступления "в период мобилизации или военного положения, в военное время" (статья 63)", — обратил внимание правозащитник Павел Чиков.

Кроме этого, депутаты Государственной думы предлагают ужесточить наказания за самовольное оставление части в период мобилизации и военного положения (статья 337):

от двух до 10 суток — до 5 лет лишения свобода, а не до одного года;

от 10 дней до одного месяца — до 7 лет лишения свободы, а не до трех лет;

свыше месяца — от 5 до 10 лет колонии, а не до пяти лет.

Поправками также предусмотрено ужесточение наказания за отказ от выполнения приказа начальника, "отданного в установленном порядке, в период военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий". За подобное правонарушение депутаты предлагают отправлять вооеннослужащих в колонии на срок от 2 до 3 лет.

"Вводится также группа статей о неисполнении государственного оборонного заказа и нарушение условий государственного контракта (статьи 201.2, 201.3, 285.5, 285.6 УК). Поправки внесли депутаты Госдумы Вяткин, Валеев, Пискарев, Картаполов, Слуцкий, Нилов, Даванков, Соболев, Коломейцев, а также сенаторы Клишас и Ковитиди. Вступает законопроект в силу со дня его официального опубликования", — подытожил Павел Чиков, комментируя нововведения в российском законодательстве.

По состоянию на 13:40 20 сентября, Государственная дума РФ одобрила две поправки:

о наказании до 10 лет лишения свободы за дезертирство;

о введении в Уголовный кодекс понятий мобилизация, военное положение, военное время.

"Периоды мобилизации и военного положения признаются отягчающими обстоятельствами при совершении преступлений. За добровольную сдачу в плен теперь будут лишать свободы на 10 лет. За мародерство в военное время — до 15 лет", — сообщает издание Mash, комментируя принятие поправок Государственной думой РФ.

[ + – ] Госдума ввела в Уголовный кодекс понятия "мобилизация", "военное время" и "военное положение"

Стоит отметить, что ранее в Госдуме заявляли о невозможности и нежелании России прекращать полномасштабную войну против Украины.

Также сообщалось, что в Госдуме рассчитывают на вхождение Киева в состав Российской Федерации.