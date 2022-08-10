"Пройдена точка невозврата": в Госдуме заявили, что РФ не намерена прекращать войну Украине

По мнению лидера ЛДПР Леонида Слуцкого, война в Украине "будет продолжена вне всякого сомнения". При этом он уверен, что экономика РФ якобы выдержит санкционное давление.

Депутат Государственной думы РФ, лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что "специальная военная операция", как в России называют полномасштабную войну против Украины, остановлена не будет, так как точка невозврата уже пройдена. Об этом российский политик сказал в интервью RT.

"Мы будем работать над полным искоренением нацизма с территории Украины. Специальная военная операция уже прошла свою точку невозврата, она будет продолжена вне всякого сомнения", — сказал Слуцкий.

Помимо этого руководитель ЛДПР заявил, что российская экономика "выдержит любое санкционное давление", а РФ "не изменит принципам миротворчества, конструктивного взаимодействия между странами и народами".

"Мы страна, которая направленно ставит во главу угла мир и мирные процессы на планете", — подчеркнул Слуцкий.

Что говорят о войне в Украине?

Недавно советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что переговоры с Россией возможны только при условии нескольких важных тактических поражений с ее стороны в ходе полномасштабной войны, а на сегодня дипломатическое урегулирование ситуации невозможно.

Также мы писали о словах президента Украины Владимира Зеленского, что окончить войну дипломатическим путем нельзя, так как Россия понимает только язык силы.

Тем временем в Кремле говорили о готовности завершить боевые действия исключительно на условиях Москвы.