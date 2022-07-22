"Пока им не набьют морду, они ничего не поймут": Зеленский о возможности переговоров с РФ

Президент заявил, что Путин недооценил Украину, поэтому Россия рискует "разорваться как удав", который не сумел проглотить кролика.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев предпочел бы деоккупировать свою территорию дипломатическим путем, однако в случае войны с Россией это невозможно, так как она понимает лишь язык силы. Об этом глава государства сказал в интервью изданию Wall Street Journal в пятницу, 22 июля.

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"Мы бы предпочли провести деоккупацию невоенным путем и спасти жизни людей. Но мы имеем дело с теми, с кем имеем дело. Пока им не набьют морду, они ничего не поймут", — сказал президент Украины.

По словам Зеленского, президент РФ сильно недооценил Украину, когда принял решение о полномасштабном вторжении. Глава государства сравнил государство-агрессора с удавом, который принял Украину за кролика.

"Но мы же не кролики, и оказалось, что он не может нас проглотить — да и сам рискует разорваться", — заявил Зеленский.

Также президент назвал "полным бредом" слова Путина о том, что Киев отказался вести переговоры после того, как украинская и российская делегации достигли проекта мирного соглашения на переговорах в Стамбуле в конце марта.

"Он пришел сюда, без разговоров убил людей, переселил 12 миллионов, а теперь говорит, что Украина не хочет вести переговоры. Они просто убивают людей, разрушают города, входят в них, а потом говорят: "Давайте договариваться". С кем они могут говорить? С камнями? Они покрыты кровью, и эту кровь невозможно смыть. Мы не позволим им ее смыть", — сказал Зеленский.

Президент добавил, что граждане Украины по истечении пяти месяцев полномасштабной войны не настроены на переговоры с Россией. По его словам, украинское общество считает, что сначала должны быть освобождены все территории страны.

"Наши люди убеждены, что мы можем это сделать. И чем быстрее мы это сделаем, тем меньше людей погибнет", — заявил глава государства.

Напомним, вчера на одной из украинских радиостанций прозвучало сообщение о том, что Зеленский якобы попал в реанимацию. Этот инцидент оказался результатом работы российских хакеров. Сам президент лично опроверг информацию о своей болезни, заявив, что ему 44 года, а не 70. Предположительно, Зеленский косвенно прокомментировал таким образом возраст Путина, которому 70 исполняется уже осенью этого года.

Ранее российский шахматист и оппозиционер Гарри Каспаров допустил, что Путин может объявить о "победе" над Украиной 7 октября — в день своего 70-летнего юбилея.