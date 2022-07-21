"44 не 70": Зеленский опроверг фейк о своей реанимации (видео)

В ответ на распространившиеся слухи президент Украины сказал, что никогда не чувствовал себя лучше, чем сейчас, и также намекнул на возраст Владимира Путина.

Президент Украины прокомментировал сообщения российской пропаганды, которая сделала объявление отом, что Зеленский в реанимации и не может руководить государством. Об этом он рассказал в видеообращении, опубликованном в Instagram.

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Выступление Зеленского сегодня прозвучало в качестве опровержения ранее запущенной информации в эфире одной из украинских радиостанций о том, что Зеленский в реанимации и теперь его функции будет временно выполнять спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.

В своем видеообращении к подписчикам украинский лидер назвал эти новости фейком.

"РФ запустила очередные фейки о том, что государство не управляемо президентом Зеленским, потому что он находится в больнице, точнее в реанимации из-за тяжелого состояния здоровья", — объяснил глава страны и уточнил, где он находится сегодня.

"Так вот, нахожусь я в кабинете, так хорошо, как сейчас, я себя еще никогда не чувствовал. И плохая новость для вас всех, кто запускает такие фейки: я не один нас таких 40 млн. И, при всем уважении к пожилому возрасту, 44 — это не 70. Слава Украине!" — сказал президент, намекнув на возраст главы Кремля.

Объявление о том, что Зеленский в реанимации в тяжелом состоянии, прозвучало в эфире одной из радиостанций медиа-холдинга TAVR Media.

Взлом серверов TAVR Media

Представители компании подтвердили хакерский взлом своих серверов и сообщили, что информация о том, что Зеленский в реанимации или других проблемах со здоровьем президента является ложной.

"Сегодня была осуществлена кибератака на серверы и сети радиостанций TAVR Media. В данный момент соответствующие службы работают над решением этой проблемы", — прокомментировали представители компании.

Напомним, что объявление о том, что Зеленский в реанимации, по словам слушателей, прозвучало на "Радио Рокс".

После хакерского взлома роботизированный голос произнес в эфире, что Зеленский в реанимации, а его обязанности временно переходят к спикеру парламента Руслану Стефанчуку.

Ранее Фокус сообщал, что президент Украины уволил глав областных управлений СБУ за неудовлетворительные результаты. Глава государства также провел рокировку руководителей СБУ Закарпатской и Полтавской областей: Евгений Борзилов и Иван Рудницкий сменили друг друга на своих постах.