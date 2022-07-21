"44 не 70": Зеленський спростував фейк про свою реанімацію (відео)

У відповідь на поширені чутки президент України сказав, що ніколи не почував себе краще, ніж зараз, і також натякнув на вік Володимира Путіна.

Президент України прокоментував повідомлення російської пропаганди, яка зробила оголошення про те, що Зеленський у реанімації і не може керувати державою. Про це він розповів у відеозверненні, опублікованому в Instagram.

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Виступ Зеленського сьогодні прозвучав як спростування раніше запущеної інформації в ефірі однієї з українських радіостанцій про те, що Зеленський у реанімації і тепер його функції тимчасово виконуватиме спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук.

У своєму відеозверненні до підписників український лідер назвав ці новини фейком.

"РФ запустила чергові фейки про те, що держава не керована президентом Зеленським, тому що він перебуває в лікарні, точніше в реанімації через тяжкий стан здоров'я", — пояснив глава держави і уточнив, де він перебуває сьогодні.

"Так ось, перебуваю я в кабінеті, так добре, як зараз, я себе ще ніколи не почував. І погана новина для вас усіх, хто запускає такі фейки: я не один, нас таких 40 млн. І, за всієї поваги до похилого віку, 44 — це не 70. Слава Україні!" — сказав президент, натякнувши на вік глави Кремля.

Оголошення про те, що Зеленський у реанімації у тяжкому стані, пролунало в ефірі однієї з радіостанцій медіахолдингу TAVR Media.

Зламування серверів TAVR Media

Представники компанії підтвердили хакерський злам своїх серверів та повідомили, що інформація про те, що Зеленський у реанімації чи про інші проблеми зі здоров'ям президента, є хибною.

"Сьогодні здійснено кібератаку на сервери та мережі радіостанцій TAVR Media. Наразі відповідні служби працюють над розв'язанням цієї проблеми", — прокоментували представники компанії.

Нагадаємо, що оголошення про те, що Зеленський у реанімації, за словами слухачів, пролунало на "Радіо Рокс".

Після хакерського зламу роботизований голос сказав в ефірі, що Зеленський у реанімації, а його обов'язки тимчасово переходять до речника парламенту Руслана Стефанчука.

Раніше Фокус повідомляв, що президент України звільнив голів обласних управлінь СБУ за незадовільні результати. Глава держави також провів рокіровку керівників СБУ Закарпатської та Полтавської областей: Євген Борзилов та Іван Рудницький змінили один одного на своїх постах.