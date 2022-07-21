Зламали "ТАВР Медіа": в ефірі радіостанцій повідомили, що Зеленський у реанімації

Роботизований голос сказав, що Володимир Зеленський перебуває у лікарні, а його обов'язки виконує речник парламенту Руслан Стефанчук.

В ефірі "Мелодія FM" і "Радіо Байрактар" пролунало фейкове повідомлення про те, що президент України Володимир Зеленський нібито перебуває у тяжкому стані в реанімації, а його обов'язки тимчасово виконує речник Верховної Ради Руслан Стефанчук. Про це стало відомо з Telegram-каналів.

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Фейкове повідомлення було записано київським блогером Монро та викладено в Telegram, проте через деякий час його видалили. Натомість блогер опублікував відео, де йдеться, що радіостанцію "Мелодію FM" зламали.

Незабаром український радіохолдинг "ТАВР Медіа", якому належать радіостанції Kiss FM, Radio ROKS, "Мелодія FM", "Наше Радіо", "Радіо Байрактар" та інші, підтвердила кібератаку на свої сервери. У компанії пообіцяли усунути неполадки найближчим часом і наголосили, що інформація про хворобу президента України є недостовірною.

"Сьогодні було здійснено кібератаку на сервери та мережі радіостанцій TAVR Media. Зазначаємо, що жодна інформація про проблеми зі здоров'ям президента України Володимира Зеленського не відповідає дійсності", — йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що хакери з угруповання RaHDit вкрали інформацію у ГУР Міністерства оборони України про співробітників відомства, які є громадянами РФ. Представник RaHDit повідомив, що інформацію про російських громадян, які працювали на українську розвідку, "передали туди, куди потрібно".

Збройні сили РФ повідомили про захоплення населеного пункту Сіверськ, Донецької області. Однак, за заявою голови Сіверської міської військової адміністрації Олексія Воробйова, ця інформація недостовірна — станом на 18 липня місто перебувало під контролем ЗСУ.