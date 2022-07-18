В "ЛНР" вигадали фейк про захоплення Сіверська: місто контролюють ЗСУ
За інформацією українських військових, у Сіверській громаді напружена воєнна ситуація. Російські війська вдень обстріляли сусіднє село.
Російські загарбники відзвітували про нібито окупацію Сіверська Донецької області, але ця інформація — фейк. Про це сказав в ефірі "Вільного радіо" голова Сіверської міської військової адміністрації Олексій Воробйов.
"Це все брехня. Я тільки звідти — їздив розвозити хліб. Усе під контролем Збройних сил України. Сіверськ — це Україна", — сказав військовий.
У Сіверській громаді станом на 18 липня напружена воєнна ситуація. Війська РФ вдень били по сусідньому селу.
"Сьогодні більш-менш у Сіверську було тихо, а в Серебрянці були прильоти", — заявив Воробйов.
У вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ немає відомостей про окупацію Сіверська.
"На Донецькому напрямку ворог продовжує спроби наступу в напрямках міст Бахмут і Сіверськ. Противник обстрілював із танків, ствольної та реактивної артилерії райони Сіверська", — розповіли військові.
Окупанти продовжують спроби наступу в напрямах Бахмута та Сіверська. Безуспішні штурмові дії для покращення тактичного становища вони провели за напрямками "Білогорівка — Григорівка", "Золотарівка — Верхньокам'янське", "Золотарівка — Серебрянка" та "Лисичанський НПЗ — Верхньокам'янське".
Сіверськ під контролем — фейк бойовиків "ЛНР"
Інформацію про перехід міста Сіверськ під контроль бойовиків ЛНР першим озвучив так званий помічник міністра внутрішніх справ ЛНР Віталій Кисельов в ефірі російського Першого каналу.
"Північ під нашим контролем", — зазначив він.
Терористи "ЛНР" говорили про бої за Сіверськ місто ще на початку липня. Місто знаходиться за 15 кілометрів від Лисичанська.
Бойовики "ЛНР" 11 липня готувалися нібито до зачистки Сіверська та стрільби з артилерії по позиціях Збройних сил України.
Нагадаємо, що Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні за 16 липня повідомляв про зосередження ЗС РФ на взятті Сіверська та Бахмута. У цьому районі ЗСУ фіксували обстріл цивільної та військової інфраструктури.
Російські військові 7 липня вдарили ракетами по центру Краматорська, снаряд пошкодив готель та житлову багатоповерхівку.