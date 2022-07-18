В "ЛНР" вигадали фейк про захоплення Сіверська: місто контролюють ЗСУ

За інформацією українських військових, у Сіверській громаді напружена воєнна ситуація. Російські війська вдень обстріляли сусіднє село.

Російські загарбники відзвітували про нібито окупацію Сіверська Донецької області, але ця інформація — фейк. Про це сказав в ефірі "Вільного радіо" голова Сіверської міської військової адміністрації Олексій Воробйов.

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"Це все брехня. Я тільки звідти — їздив розвозити хліб. Усе під контролем Збройних сил України. Сіверськ — це Україна", — сказав військовий.

У Сіверській громаді станом на 18 липня напружена воєнна ситуація. Війська РФ вдень били по сусідньому селу.

"Сьогодні більш-менш у Сіверську було тихо, а в Серебрянці були прильоти", — заявив Воробйов.

У вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ немає відомостей про окупацію Сіверська.

"На Донецькому напрямку ворог продовжує спроби наступу в напрямках міст Бахмут і Сіверськ. Противник обстрілював із танків, ствольної та реактивної артилерії райони Сіверська", — розповіли військові.

Окупанти продовжують спроби наступу в напрямах Бахмута та Сіверська. Безуспішні штурмові дії для покращення тактичного становища вони провели за напрямками "Білогорівка — Григорівка", "Золотарівка — Верхньокам'янське", "Золотарівка — Серебрянка" та "Лисичанський НПЗ — Верхньокам'янське".

Сіверськ під контролем — фейк бойовиків "ЛНР"

Інформацію про перехід міста Сіверськ під контроль бойовиків ЛНР першим озвучив так званий помічник міністра внутрішніх справ ЛНР Віталій Кисельов в ефірі російського Першого каналу.

"Північ під нашим контролем", — зазначив він.

Терористи "ЛНР" говорили про бої за Сіверськ місто ще на початку липня. Місто знаходиться за 15 кілометрів від Лисичанська.

[ + – ] Сіверськ знаходиться за 15 кілометрів від Лисичанська.

Бойовики "ЛНР" 11 липня готувалися нібито до зачистки Сіверська та стрільби з артилерії по позиціях Збройних сил України.

Нагадаємо, що Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні за 16 липня повідомляв про зосередження ЗС РФ на взятті Сіверська та Бахмута. У цьому районі ЗСУ фіксували обстріл цивільної та військової інфраструктури.

Російські військові 7 липня вдарили ракетами по центру Краматорська, снаряд пошкодив готель та житлову багатоповерхівку.