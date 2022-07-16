ЗС РФ намагаються взяти під свій повний контроль Сіверськ і Бахмут, — Генштаб

Окупанти 16 липня завдали авіаударів у районі Нью-Йорка, Соледара та Берестового. ЗСУ відбили наступ росіян на Вуглегірську ТЕС.

Російські війська зосереджують основні зусилля взяття під повний свій контроль Сіверська та Бахмута. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні за 16 липня.

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Як інформують військові, ворог продовжує використовувати всі засоби вогневого ураження по лінії зіткнення на Слов'янському та Бахмутському напрямах.

Протягом дня противник завдав авіаударів неподалік Нью-Йорка, Берестового та Соледара. Також зафіксовано обстріл цивільної та військової інфраструктури в районах Сіверська, Верхньокам'янського, Олександрівки, Никифорівки, Донецького, Спірного, Травневого, Майського, Покровського та Кодеми.

"Наступальними та штурмовими діями ворог намагався покращити тактичне становище в районах населених пунктів Івано-Даріївка, Григорівка, Новолуганське, Семигір'я та встановити контроль над територією Вуглегірської ТЕС", — прокоментували в Генштабі. Проте спроби окупантів не мали успіху, ЗСУ вдалося відбити всі атаки.

На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямах ЗС РФ обстріляли українські позиції з мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Новобахмутівка, Новомихайлівка, Володимирівка, Кам'янське, Вугледар, Невельське, Времівка, Білогір'я, Щербаки, Тоненьке, Пречистівка, Новопілля, Новосілка та інших. Поруч із Авдіївкою ворог завдав авіаудару.

На Південнобузькому напрямку окупанти атакують, застосовуючи ствольну артилерію та реактивні системи залпового вогню. За останню добу авіаційних ударів завдавали в районі Потьомкіного. Також тут зберігається загроза ракетних ударів по критичній інфраструктурі, зазначає командування.

На Слобожанському напрямі росіяни намагаються перегрупувати свої підрозділи, щоб просуватися в напрямку Барвінкового та Слов'янська.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямах ситуація не змінилася. На цій ділянці противник обстріляв позиції українських військ неподалік Заруцького, Старикового та Будівельного в Сумській області.

Нагадаємо, 16 липня ЗС РФ випустили шість ракет по Україні з Каспійського регіону, чотири з них збили. Дві російські ракети, випущені бомбардувальниками Ту-95МС, поцілили в сільгосппідприємство на Черкащині.

Раніше українська розвідка повідомила, що ЗСУ можуть завдавати ударів американськими HIMARS по окупованому Криму. Як каже представник Головного управління Розвідки Міноборони Вадим Скібіцький, російські війська використовують окупований півострів як один із ключових вузлів для перекидання своїх сил і засобів далі в південні регіони.