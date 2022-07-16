ВС РФ пытаются взять под свой полный контроль Северск и Бахмут, – Генштаб

Оккупанты 16 июля нанесли авиаудары в районе Нью-Йорка, Соледара и Берестового. ВСУ отбили наступление россиян на Углегорскую ТЭС.

Российские войска сосредотачивают основные усилия на взятии под полный свой контроль Северска и Бахмута. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в вечерней сводке за 16 июля.

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Как информируют военные, враг продолжает использовать все имеющиеся средства огневого поражения по линии столкновения на Славянском и Бахмутском направлениях.

В течение дня противник нанес авиаудары неподалеку от Нью-Йорка, Берестового и Соледара. Также зафиксированы обстрелы гражданской и военной инфраструктуры в районах Северска, Верхнекаменского, Александровки, Никифоровки, Донецкого, Спорного, Травневого, Майского, Покровского и Кодема.

"Наступательными и штурмовыми действиями враг пытался улучшить тактическое положение в районах населенных пунктов Ивано-Дарьевка, Григоровка, Новолуганское, Семигорье и установить контроль над территорией Углегорской ТЭС", – прокомментировали в Генштабе. Однако попытки оккупантов не увенчались успехом, ВСУ удалось отбить все атаки.

На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях ВС РФ обстреляли украинские позиции из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Новомихайловка, Владимировка, Каменское, Угледар, Невельское, Времевка, Белогорье, Щербаки, Тоненькое, Пречистовка, Новополье, Новоселке и других. Рядом с Авдеевкой враг нанес авиаудар.

На Южнобужском направлении оккупанты атакуют, применяя ствольную артиллерию и реактивные системы залпового огня. За последние сутки авиационные удары наносились в районе Потемкиного. Также здесь сохраняется угроза ракетных ударов по критической инфраструктуре, отмечает командование.

На Слобожанском направлении россияне пытаются перегруппировать свои подразделения, чтобы продвигаться в направлении Барвенково и Славянска.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях ситуация не изменилась. На этом участке противник обстрелял позиции украинских войск недалеко от Заруцкого, Старикового и Строительного в Сумской области.

Напомним, 16 июля ВС РФ выпустили шесть ракет по Украине из Каспийского региона, четыре из них cбили. Две российские ракеты, выпущенные бомбардировщиками Ту-95МС, попали по сельхозпредприятию в Черкасской области.

Ранее украинская разведка сообщила, что ВСУ могут наносить удары американскими HIMARS по оккупированному Крыму. Как говорит представитель Главного управления Разведки Минобороны Вадим Скибицкий, российские войска используют оккупированный полуостров как один из ключевых узлов для переброски своих сил и средств дальше в южные регионы.