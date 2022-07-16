ВС РФ выпустили шесть ракет по Украине из Каспийского региона, четыре из них cбили

Во время масштабной воздушной тревоги 16 июля две российские ракеты, выпущенные бомбардировщиками Ту-95МС, попали по сельхозпредприятию в Черкасской области.

Сегодня, 16 июля, российские войска выпустили по территории Украины шесть ракет из Каспийского региона. Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ.

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Как стало известно, около 15:20 российские стратегические бомбардировщики Ту-95МС выпустили шесть ракет типа Х-101(Х-555) из района Каспийского моря.

Около 16:30 подразделения противовоздушной обороны воздушного командования "Восток" смогли уничтожить четыре ракеты над Запорожской и Днепропетровской областями.

Тем не менее, во время масштабной воздушной тревоги на территории Украины две ракеты попали по сельскохозяйственному предприятию в Черкасской области.

Как уточнил глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец, под ударом оккупантов оказалась Чигиринская территориальная громада. На место происшествия выехали спасатели.

По предварительной информации, обошлось без жертв.

"Уничтожена сельхозтехника и нанесен ущерб немногочисленному поголовью скота", – рассказал глава ОВА.

Напомним, в ночь на 16 июля российские войска ударили ракетами по Днепру, что привело к разрушениям и человеческим жертвам. ПВО сбили 4 из 6 ракет, оставшиеся 2 попали в Южный машиностроительный завод и здания рядом с ним на улице Рабочей.

Ранее Фокус писал, что ВС РФ установили на Запорожской АЭС ракетные комплексы и обстреливают Никополь.