3 погибших и 15 раненых: что известно о ночном обстреле Днепра (фото и видео)

ПВО сбили 4 из 6 ракет, оставшиеся 2 попали в Южный машиностроительный завод и здания рядом с ним на улице Рабочей.

В ночь на 16 июля российские войска ударили ракетами по Днепру, что привело к разрушениям и человеческим жертвам. Об этом Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области сообщило в Facebook.

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Ракеты попали в промышленное предприятие и улицу рядом с ним, в результате взрывов погибли 3 человека. Кроме того, 15 человек ранены, двое из них находятся в состоянии средней тяжести, остальные получили легкие травмы.

[ + – ] Горящий автомобиль в Днепре после обстрела 16 июля Фото: ГСЧС

Как заявил мэр Днепра Борис Филатов в Telegram-канале, "прилеты" случились на Южном машиностроительном заводе и на улице Рабочей. По его словам, системы ПВО работают хорошо, и если бы не они, то последствия российских ракетных ударов были намного серьезнее. Глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко на своем канале добавил, что украинские военные сбили четыре из шести ракет, которые ВС РФ запустили по Днепру и региону.

"Мы воюем с совершенно аморальными людьми, убийцами и мародерами. И как совершенно правильно сказал вчера наш Президент, нас пытаются террором деморализовать и запугать", — отметил глава города.

На промышленном объекте начался сильный пожар, на его ликвидацию бросили 46 спасателей и 9 единиц техники, специалисты оценивают полученный ущерб. В жилых домах поблизости ударной волной выбило окна и двери, 2 автомобиля полностью сгорели, еще 10 повреждены.

Кроме того, ночью 16 июля российские войска обстреляли Никополь из реактивных систем залпового огня "Град". Как сообщает ГУ ГСЧС, в результате попадания ракет по жилым кварталам одна женщина ранена и госпитализирована, 2 человека оказались под завалами, повреждены 12 многоэтажных домов, школа и ПТУ. В зданиях проломлены стены, крыши, окна, осколки залетели к людям в квартиры, на улицах лежат боеприпасы, которые не сдетонировали.

Фото: ГСЧС Фото: ГСЧС Фото: ГСЧС Фото: ГСЧС

Утром агрессор также атаковал Криворожский район, обстрелял Широковскую, Зеленодольскую и Апостоловскую общины. В Шестерне повреждены жилые дома, начался пожар на одном из дворов, но люди, к счастью, не пострадали.

Ранее писали, что ВС РФ установили на Запорожской АЭС ракетные комплексы и обстреливают Никополь. Как утверждают в "Энергоатоме", оккупанты свозят к атомной станции большое количество техники, в том числе танки и бронированные машины, и целятся по городу на другом берегу реки Днепр.

13 июля оккупанты ударили из РСЗО по Никопольскому району Днепропетровской области. В результате обстрела повреждена линия электропередач и около 6 тысяч людей остались без света.