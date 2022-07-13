Оккупанты ударили из РСЗО по Днепропетровской области, без света остались 6 тыс. людей

Российские войска дважды обстреляли Никопольский район, повредив линию электропередач и учреждение социальный инфраструктуры.

Оккупационные силы в ночь с 12 на 13 июля дважды обстреляли Никопольский район Днепропетровской области. Об этом у себя в Telegram пишет глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

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По словам регионального политика, под ударом оккупантов оказались сам Никополь и еще две громады — Красногригорьевская и Мировская.

Из-за обстрелов в Красногригорьевке оказалась повреждена линия электропередач. Частично без света остался сам населенный пункт и еще два близлежащих села.

"Это примерно 6 000 абонентов. Сейчас на месте работают аварийные бригады электриков", — рассказал Резниченко.

В Мировской общине россияне попали по учреждению социальной инфраструктуры. По предварительной информации, жертв среди местного населения нет.

Резниченко уточняет, что ночью украинские военные сбили вражеский беспилотник в Никопольском районе. Он стал вторым БПЛА, сбитым за сутки в этом месте. О первом глава ОВА сообщал вчера вечером.

12 июля россияне также обстреляли из РСЗО Никопольский район, в результате чего на окраинах города вспыхнул пожар.

Напомним, вчера войска РФ обстреляли ракетами Николаев. Захватчики могли запустить снаряды из оккупированной части Херсонской области. Очевидцы насчитали около 20 взрывов.

11 июля оккупанты обстреляли Харьков из реактивной артиллерии. Из-за ударов по городу в горсовете сообщили о приостановки работы Салтовской ветки метрополитена. В соцсетях сообщают о пожарах в областном центре.