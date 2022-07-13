Окупанти вдарили з РСЗВ по Дніпропетровській області, без світла залишилося 6 тис. людей

Російські війська двічі обстріляли Нікопольський район, пошкодивши лінію електропередач і заклад соціальної інфраструктури.

Окупаційні сили у ніч із 12 на 13 липня двічі обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області. Про це в себе в Telegram пише голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

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За словами регіонального політика, під ударом окупантів опинилися сам Нікополь і ще дві громади — Червоногригорівська та Мирівська.

Через обстріл у Червоногригорівці виявилася пошкоджена лінія електропередач. Частково без світла залишився сам населений пункт і ще два довколишні села.

"Це приблизно 6 тисяч абонентів. Зараз на місці працюють аварійні бригади електриків", — розповів Резніченко.

У Мирівській громаді росіяни поцілили в заклад соціальної інфраструктури. За попередньою інформацією, жертв серед місцевого населення немає.

Резніченко уточнює, що вночі українські військові збили ворожий безпілотник у Нікопольському районі. Він став другим БПЛА, збитим за добу в цьому місці. Про перший голова ОВА повідомляв учора ввечері.

12 липня росіяни також обстріляли з РСЗВ Нікопольський район, унаслідок чого на околицях міста спалахнула пожежа.

Нагадаємо, вчора війська РФ обстріляли ракетами Миколаїв. Загарбники могли запустити снаряди із окупованої частини Херсонської області. Очевидці нарахували близько 20 вибухів.

11 липня окупанти обстріляли Харків із реактивної артилерії. Через удари по місту в міськраді повідомили про зупинення роботи Салтівської гілки метрополітену. У соцмережах повідомляють про пожежі в обласному центрі.