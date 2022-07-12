Війська РФ обстріляли ракетами Миколаїв: у місті були потужні вибухи (відео)

Загарбники могли запустити снаряди з окупованої частини Херсонської області. Очевидці нарахували майже 20 вибухів.

Російські загарбники вранці 12 липня завдали кількох ракетних ударів по Миколаєву. Про це написав у Telegram міста Олександр Сєнкевич.

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Міський голова закликав людей не виходити з укриттів. Потужні вибухи пролунали у всіх районах обласного центру.

У Миколаєві з 04:04 увімкнулися сирени повітряної тривоги. Очевидці чули майже 20 вибухів у всіх районах міста, працювала система української ППО.

Ракети по Миколаєву могли запустити з окупованої частини Херсонської області. Детальної інформації про постраждалих і пошкодження наразі немає.

Нагадаємо, що вранці 29 червня ЗС РФ запускали ракету по Миколаєву, одна з ракет влучила в 5-поверховий житловий будинок і повністю зруйнувала під'їзд.

Українські поліцейські розповідали про бій із російськими окупантами за військовий аеродром Баловне на півдні Миколаєва. Завдяки цьому, за їхніми словами, наступ ЗС РФ успішно зупинили і місто не повторило долю тимчасово окупованого Маріуполя.

ЗСУ 4 липня повідомили про втрату російських військ у кількості приблизно 50 осіб, 2 самохідні артустановки та гаубиці "Мста-Б".