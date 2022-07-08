Миколаїв міг стати другим Маріуполем, — патрульна поліція

Війська РФ наступали з боку Херсона та кіровоградської траси, а біля аеропорту Баловне замикали кільце. Якби закріпилися та дочекалися підкріплення, доля Миколаєва могла б бути сумною.

Керівник департаменту патрульної поліції Миколаївської області Віталій Данило розповів про протистояння російським військам на початку масштабного вторгнення. Його підрозділ вів бій за військовий аеродром Баловне на півдні Миколаєва, зрештою наступ росіян успішно зупинили. Але якби це не вдалося, Миколаїв могла б чекати доля обложеного Маріуполя. Про це повідомляє Громадське.

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[ + – ] Рух російських військ у бік Миколаєва

Якщо поглянути на карту, можна зробити висновок, що російські війська наступали з боку Херсона і з боку кіровоградської траси. Зайшовши на територію аеропорту Баловне, росіяни замикали коло навколо міста. Якби їм вдалося закріпитися та дочекатися резервів, можливо, місто чекала б доля, аналогічна Маріуполю.

За словами представника патрульної поліції, все відбувалося спонтанно, росіяни могли зайняти територію аеропорту, закріпитися та створити тут свій плацдарм, що спрощує логістику. В такому разі ЗС РФ не довелося б везти військову техніку довгими колонами для подальшого наступу на Миколаїв, а переправляти повітрям.

[ + – ] Карта миколаївського аеропорту

За словами Віталія Данила, це був один із ключових боїв. Окупантам не дозволили ввійти до міста, а після "зачистки" аеропорту, щоб заспокоїти місцевих жителів, він записав відео, в якому розповів про спільну операцію різних підрозділів ЗСУ.

Надалі група патрульних поліцейських стала елітним підрозділом і не патрулює міські вулиці, а працює над бойовими завданнями.

Раніше Фокус повідомляв, що російські війська могли мати карту мінних полів під час виходу з Кримського півострова. Серед чиновників у Херсонській області було достатньо колаборантів. Так, губернатор області зник уранці, 24 лютого, віддавши ключі меру, про його місцезнаходження досі невідомо.

Нагадаємо, що в Кіровському районі Донецька знову спалахнула нафтобаза, хоча з початку першого займання минуло менш як доба.