Николаев мог стать вторым Мариуполем, — патрульная полиция

Войска РФ наступали со стороны Херсона и кировоградской трассы, а у аэропорта Баловное замыкали кольцо. Если бы закрепились и дождались подкрепления, судьба Николаева могла быть печальной.

Руководитель департамента патрульной полиции Николаевской области Виталий Данила рассказал о противостоянии российским войскам в начале масштабного вторжения. Его подразделение вело бой за военный аэродром Баловное на юге Николаева, в результате наступление россиян было успешно остановлено. Но если бы это не удалось, Николаев могла бы ожидать судьба осажденного Мариуполя. Об этом сообщает Громадське.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

[ + – ] Движение российских войск в сторону Николаева.

Если взглянуть на карту, можно сделать вывод о том, что российские войска наступали со стороны Херсона и со стороны кировоградской трассы. Зайдя на территорию аэропорта Баловное, россияне замыкали кольцо вокруг города. Если бы им удалось закрепиться и дождаться резервов, возможно, город ждала судьба, аналогичная Мариуполю.

По словам представителя патрульной полиции, все происходило спонтанно, россияне могли занять территорию аэропорта, закрепиться и создать здесь свой плацдарм, что упрощало бы логистику. В таком случае ВС РФ не пришлось бы везти военную технику длинными колоннами для дальнейшего наступления на Николаев, а переправлять по воздуху.

[ + – ] Карта николаевского аэропорта

По словам Виталия Данилы, это был один из ключевых боев. Оккупантам не позволили войти в город, а после "зачистки" аэропорта, чтобы успокоить местных жителей, он записал видео, в котором рассказал о проведенной совместной операции разных подразделений ВСУ.

В дальнейшем группа патрульных полицейских стала элитным подразделением и уже не патрулируют городские улицы, а работают над боевыми задачами.

Ранее Фокус сообщал, что у российских войск могла быть карта минных полей при выходе с Крымского полуострова. Среди чиновников в Херсонской области было достаточно коллаборантов. Так, губернатор области исчез утром 24 февраля, отдав ключи мэру, о его местонахождении до сих пор неизвестно.

Напомним, что в Кировском районе Донецка вновь загорелась нефтебаза, хотя с начала первого возгорания прошло меньше суток.