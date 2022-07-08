У россиян могла быть карта минных полей при выходе из Крыма, — эксперт

По словам Олега Жданова, главный вопрос — почему не были взорваны мосты, и кто передал россиянам схемы полей. Среди чиновников в Херсоне было много коллаборантов, а губернатор области исчез утром 24 февраля, отдав ключи мэру.

Военный аналитик Олег Жданов допускает, что у российских войск могла быть карта минных полей, когда они шли по Перекопскому перешейку. Об этом он рассказал в интервью журналистке Юлии Латыниной.

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"Вполне возможно, у них была карта, если им сдали эти минные поля, у них, конечно, могла быть карта. Из тех же источников СБУ, Офиса губернатора… Надеемся, следствие ответит на этот вопрос", — объяснил Жданов.

По эксперта словам, сейчас главный вопрос — кто передал схемы минных полей и почему не были взорваны мосты.

[ + – ] Почему не были взорваны мосты из Крыма? Госбюро расследования проводит следственные действия.

Почему россияне беспрепятственно захватили Херсонскую область?

"Утром 24 февраля губернатор Херсонской области положил ключи на стол, мол, вы тут разбирайтесь, и исчез вместе с семьей. Никто до сих пор никто не знает, где он. По-моему, мэру Херсона отдал ключи и уехал <…> С военной точки зрения, я так понимаю, надо было либо отдать приказ военным, чтобы они не взрывали, либо разминировать и обезвредить устройства, которые там стояли", — отметил эксперт.

[ + – ] Олег Жданов о том, почему россияне легко захватили Херсон: с 21: 06.

Госбюро расследования проводит следственные действия, пытаясь выяснить, почему в начале масштабного вторжения российских войск не были взорваны мосты из Крыма и мосты через Южный Буг или Днепр.

Ранее Фокус сообщал, что в Херсонской области ВСУ ликвидировали 18 российских военных, 2 склада боеприпасов вместе с двумя минометными установками "Нона-С". А накануне под удар попали 30 оккупантов и РСЗО "Ураган", танк Т-62 и гаубица "Мста-Б".

Местные чиновники настоятельно советуют жителям Херсонщины держаться подальше от мест скопления российских войск, поскольку ПВО россиян, их склады боеприпасов и техника — это потенциальные мишени.