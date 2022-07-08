У россиян могла быть карта минных полей при выходе из Крыма, — эксперт
По словам Олега Жданова, главный вопрос — почему не были взорваны мосты, и кто передал россиянам схемы полей. Среди чиновников в Херсоне было много коллаборантов, а губернатор области исчез утром 24 февраля, отдав ключи мэру.
Военный аналитик Олег Жданов допускает, что у российских войск могла быть карта минных полей, когда они шли по Перекопскому перешейку. Об этом он рассказал в интервью журналистке Юлии Латыниной.
"Вполне возможно, у них была карта, если им сдали эти минные поля, у них, конечно, могла быть карта. Из тех же источников СБУ, Офиса губернатора… Надеемся, следствие ответит на этот вопрос", — объяснил Жданов.
По эксперта словам, сейчас главный вопрос — кто передал схемы минных полей и почему не были взорваны мосты.
Почему россияне беспрепятственно захватили Херсонскую область?
"Утром 24 февраля губернатор Херсонской области положил ключи на стол, мол, вы тут разбирайтесь, и исчез вместе с семьей. Никто до сих пор никто не знает, где он. По-моему, мэру Херсона отдал ключи и уехал <…> С военной точки зрения, я так понимаю, надо было либо отдать приказ военным, чтобы они не взрывали, либо разминировать и обезвредить устройства, которые там стояли", — отметил эксперт.
Госбюро расследования проводит следственные действия, пытаясь выяснить, почему в начале масштабного вторжения российских войск не были взорваны мосты из Крыма и мосты через Южный Буг или Днепр.
Ранее Фокус сообщал, что в Херсонской области ВСУ ликвидировали 18 российских военных, 2 склада боеприпасов вместе с двумя минометными установками "Нона-С". А накануне под удар попали 30 оккупантов и РСЗО "Ураган", танк Т-62 и гаубица "Мста-Б".
Местные чиновники настоятельно советуют жителям Херсонщины держаться подальше от мест скопления российских войск, поскольку ПВО россиян, их склады боеприпасов и техника — это потенциальные мишени.