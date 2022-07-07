ВСУ уже близко: жителей Херсонской области призвали держаться подальше от мест скопления войск РФ

Российские ПВО, склады с боеприпасами и военная техника станут потенциальными мишенями. Мирные жители не должны стать живым щитом для врага.

Жителям Херсонской области рекомендовали покинуть места, рядом с которыми находятся базы российских солдат. Об этом написал в Facebook мэр временно оккупированного города Олешки Херсонской области Евгений Рыщук.

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"Уважаемые жители Олешковской общины и Херсонской области, если вы проживаете вблизи расположения объектов, где проживают солдаты РФ или расположены вражеские ПВО, склады с боеприпасами, есть скопление вражеской техники, настоятельно рекомендую ехать оттуда подальше", – отметил градоначальник.

Вооруженные силы Украины (ВСУ), по его словам, уже близко, поэтому не нужно становиться живым щитом для врага.

Отметим, что ВС РФ разными способами хотят скрыть большие потери. В Херсоне тела убитых оккупантов сжигают и хотят выдать это за результат артобстрелов.

Некоторые оккупанты вынуждены дезертировать. Они бегут из Херсонской области в Крым через Арабатскую Стрелку.

Вооруженным силам Украины в конце июня удалось освободить от ВС РФ село Потемкино Херсонской области. Военные уничтожили БМП, танки и один "Тигр" врагов.