В Херсоне оккупанты сжигают тела своих солдат, пытаясь скрыть потери — ГУР

По данным разведки, пытаясь скрыть умышленное сожжение тел, россияне обставляют все так, будто тела сгорели во время артиллерийских обстрелов.

Чтобы скрыть реальные потери российских войск, в Херсоне регулярно сжигают тела убитых оккупантов, сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины. В окрестностях города неоднократно замечали места скоплений большого количества обгорелых человеческих останков. Идентифицировать тела сложно, так как они сильно повреждены огнем.

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По данным ГУР, останки привозят на грузовых автомобилях из херсонского следственного изолятора.

"Чтобы скрыть факты умышленного сожжения тел, представители оккупационной армии пытаются выдать это за результат артиллерийских обстрелов и последующих пожаров, — подчеркивают в военной разведке. — На месте происшествия сначала слышался мощный взрыв, после чего возник пожар. Доступ к месту сотрудников МЧС для ликвидации пожара запрещается".

В ГУР также сообщили о том, как что стало с херсонским коллаборантом, начальником исправительной колонии №90 Евгением Соболевым после покушения на него. Соболев находится в городской клинической больнице им. Лучанского в отделении ортопедии. После взрыва машины, он получил серьезные травмы обеих ног, на поврежденные конечности установили аппараты Илизарова.

Напомним, американская разведка пришла к выводу, что три недавних покушения на коллаборантов в Херсоне свидетельствует о растущем движении сопротивления войскам РФ на юге Украины. При этом у России не хватает сил для эффективной оккупации и контроля над Херсонской областью: часть оккупантов перебросили на Донбасс, также много сил противника отвлекают контратаки украинской армии под Херсоном.

В июне сообщалось, что российские войска готовятся к уличным боям в Херсоне, строя укрепления, пока ВСУ ведут контрнаступательные действия в окрестностях города.