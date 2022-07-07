У Херсоні окупанти спалюють тіла своїх солдатів, намагаючись приховати втрати — ГУР

За даними розвідки, намагаючись приховати навмисне спалення тіл, росіяни представляють усе так, ніби тіло згоріло під час артилерійських обстрілів.

Щоб приховати реальні втрати російських військ, у Херсоні регулярно спалюють тіла вбитих окупантів, повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України. На околицях міста неодноразово помічали місця скупчень великої кількості обгорілих людських решток. Ідентифікувати тіла складно, оскільки вони сильно пошкоджені вогнем.

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За даними ГУР, рештки привозять вантажними автомобілями з херсонського слідчого ізолятора.

"Щоб приховати факти умисного спалення тіл, представники окупаційної армії намагаються видати це за результат артилерійських обстрілів і подальших пожеж, — наголошують у військовій розвідці. — На місці події спочатку чувся потужний вибух, після чого виникла пожежа. Доступ до місця співробітників МНС для ліквідації забороняється".

У ГУР також повідомили про те, що сталося з херсонським колаборантом, начальником виправної колонії №90 Євгеном Соболєвим після замаху на нього. Соболєв перебуває в міській клінічній лікарні ім. Лучанського у відділенні ортопедії. Після вибуху машини він отримав серйозні травми обох ніг, на пошкоджені кінцівки встановили апарати Ілізарова.

Нагадаємо, американська розвідка дійшла висновку, що три нещодавні замахи на колаборантів у Херсоні свідчить про рух опору військам РФ на півдні України. При цьому Росії не вистачає сил для ефективної окупації та контролю над Херсонською областю: частину окупантів перекинули на Донбас, також багато сил противника відволікають контратаки української армії під Херсоном.

У червні повідомлялося, що російські війська готуються до вуличних боїв у Херсоні, будуючи укріплення, поки ЗСУ ведуть контрнаступальні дії на околицях міста.