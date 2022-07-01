Спротив у Херсоні може перерости у широку боротьбу із ЗС РФ, — ЗМІ

Кремль стикається з дедалі більшою активністю партизанів на півдні України, що робить для них утримання регіону проблематичним завданням.

Офіційні особи в США заявляють, що три замахи на колаборантів у Херсоні свідчать про підвищений рух опору військам РФ на півдні України. Про це повідомляє CNN.

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Вказується, що навіть кілька таких інцидентів говорить про підвищений спротив у Херсоні. Надалі такий опір може призвести до більш широкої боротьби з російськими окупантами, і це може стати серйозною проблемою для РФ.

"Кремль стикається з підвищеною активністю партизанів на півдні України", — заявила Авріл Гейнс, директорка національної розвідки США.

Штати вважають, що в Росії недостатньо сил у Херсоні для ефективної окупації та контролю над регіоном. Інший офіційний представник США заявив, що виведення частини сил РФ на Донбас дозволяє українським партизанам атакувати місцевих "чиновників". Посилило навантаження на ЗС РФ й українські контратаки під Херсоном.

Разом із тим, Херсон є вирішальним регіоном для утримання РФ українського узбережжя Чорного моря, а також контролюється доступ до Кримського півострова. Незрозуміло, скільки російських військ перебуває у Херсоні чи поряд із ним, але для окупації вороже налаштованого місцевого населення потрібно набагато більше сил, ніж для мирної окупації території.

За словами чиновника, США знали, що в Україні існує "серйозна мережа опору", яка зможе взяти владу в свої руки, якщо військові зазнають невдачі. Перед вторгненням США очікували, що повстанський рух у поєднанні з партизанською війною виникне після короткого періоду запеклих боїв, у яких Росія перемогла. Але війна затягнулася на кілька місяців, і багато аналітиків пророкують набагато триваліший конфлікт.

Нагадаємо, окупанти викрали мера Херсона Ігоря Колихаєва через небажання співпрацювати із ЗС РФ.

24 червня стало відомо, що було підірвано автомобіль зрадника Дмитра Савлученка.