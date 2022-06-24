Херсонські партизани ліквідували колаборанта Дмитра Савлученка (фото)

Як повідомляють росЗМІ, зрадника підірвали, коли він сідав у машину.

У Херсоні підірвали автомобіль колаборанта Дмитра Савлученка, коли він сідав у машину. Про це повідомляє ТАСС.

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За даними видання, Дмитро Савлученко загинув на місці. Окупаційна влада вже назвала подію "цілеспрямованим замахом на співробітника військово-цивільної адміністрації". Вибух прогримів у районі восьмої ранку. Машина від вибуху спалахнула.

Інших постраждалих, крім Савлученка, немає. ЗС РФ призначили "главою управління сім'ї, молоді та спорту ВЦА Херсонської області".

Хто такий Дмитро Савлученко?

[ + – ] Колаборанти в Херсоні

Савлученко був активістом від партії "Партія Анатолія Шарія". Після захоплення Херсона армією РФ перейшов на бік ворога. До вступу в партію Шарія був відомий своїми проросійськими поглядами. У 2014 році активно брав участь у "російській весні". Є організатором молодіжної організації "Нова Русь".

Нагадаємо, 22 червня військова розвідка підтвердила інформацію про підрив автомобіля нардепа-зрадника Ковальова.

14 червня екснадерп повідомив про підрив авто з колаборантом Володимиром Сальдо, проте виявилося, що це було неправдою.