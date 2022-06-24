Херсонські партизани ліквідували колаборанта Дмитра Савлученка (фото)
Як повідомляють росЗМІ, зрадника підірвали, коли він сідав у машину.
У Херсоні підірвали автомобіль колаборанта Дмитра Савлученка, коли він сідав у машину. Про це повідомляє ТАСС.
За даними видання, Дмитро Савлученко загинув на місці. Окупаційна влада вже назвала подію "цілеспрямованим замахом на співробітника військово-цивільної адміністрації". Вибух прогримів у районі восьмої ранку. Машина від вибуху спалахнула.
Інших постраждалих, крім Савлученка, немає. ЗС РФ призначили "главою управління сім'ї, молоді та спорту ВЦА Херсонської області".
Хто такий Дмитро Савлученко?
Савлученко був активістом від партії "Партія Анатолія Шарія". Після захоплення Херсона армією РФ перейшов на бік ворога. До вступу в партію Шарія був відомий своїми проросійськими поглядами. У 2014 році активно брав участь у "російській весні". Є організатором молодіжної організації "Нова Русь".
Нагадаємо, 22 червня військова розвідка підтвердила інформацію про підрив автомобіля нардепа-зрадника Ковальова.
14 червня екснадерп повідомив про підрив авто з колаборантом Володимиром Сальдо, проте виявилося, що це було неправдою.