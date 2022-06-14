Екснардеп повідомив про підрив авто з Володимиром Сальдо: колаборант спростував чутки (відео)

Ексдепутат Ради та службовець ЗСУ Андрій Немировський стверджував, що під час вибуху колаборант перебував у машині разом із охоронцями, їх нібито відвезли до реанімації. Проте згодом на зв'язок вийшов і сам гауляйтер.

У Херсоні висадили в повітря службовий автомобіль так званого голови окупаційної адміністрації області Володимира Сальдо. Про це повідомив ексдепутат та військовослужбовець ЗСУ Андрій Немировський.

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За його інформацією, вибух стався біля будівлі обладміністрації, в результаті постраждав сам колаборант і два його охоронці, які перебували в машині.

"Їх везуть швидкі до реанімації. Слава українським партизанам", — написав Немировський.

Також відомо, що через деякий час Сальдо записав відеозвернення, в якому спростував чутки, що поширилися.

Хто такий Андрій Немировський?

У січні цього року ДБР повідомляло про затримання екснардепа від фракції "БПП". Тоді правоохоронці стверджували, що колишній парламентар за великий хабар обіцяв підприємцю "вирішити питання" з отриманням необхідних документів. Тоді ж джерела журналістів повідомили, що йдеться про Андрія Немировського.

Нагадаємо, 7 червня в центрі Херсона біля будівлі міської адміністрації пролунав вибух. Вибух стався у кафе Nostalgie, офіціант закладу отримав легке поранення. Як заявив "заступник голови" адміністрації регіону Кирило Стремоусов, вибух міг стати наслідком закладення вибухового пристрою.

Раніше Фокус писав, що 2 червня в окупованому росіянами Бердянську в міському порту пролунали два вибухи. Місцеві жителі припустили, що у порту відбулася диверсія, здійснена українськими військовими чи партизанами.