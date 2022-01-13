Обіцяв "вирішити" питання: екснардепа від БПП затримано на великому хабарі (фото, відео)

За інформацією журналістів, йдеться про колишнього нардепа Андрія Немирівського. Загалом політик вимагав $17 тисяч, а затримали його під час отримання другої частини хабара.

Екснардепа парламенту VIII скликання від фракції "Блок Петра Порошенка" спіймали на хабарі у великих розмірах. Про це повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань 13 січня.

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Наразі колишній парламентарій обіймає посаду позаштатного радника голови Держекоінспекції. За 17 тис. доларів він пообіцяв позитивно оцінити вплив аграрної фірми на довкілля. Цю рецензію надає Міністерство захисту навколишнього середовища та природних ресурсів України.

Сума авансу становила 2 тис. доларів США, а під час передачі другої частини суми його викрили та затримали.

Джерела Бабеля у правоохоронних органах повідомили, що йдеться про екснардепа Андрія Немирівського.

[ + – ] затримання чиновника [ + – ] затримання чиновника

Попередня кваліфікація: шахрайство, скоєне у великих розмірах (ч. 3 ст. 190 КК України).

Проводяться обшуки за місцем роботи та проживання фігуранта, перевіряється причетність інших чиновників до корупційної угоди.

Раніше повідомлялося, що чиновника "Київзеленбуду" було затримано при отриманні 1,75 млн грн "відкату" за перемогу в тендерах.

Також Фокус писав, що під Одесою начальника відділу поліції упіймали на хабарі в перший день роботи на посаді.