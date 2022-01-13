Обещал "решить" вопрос: экс-нардепа от БПП задержали на крупной взятке (фото, видео)

По информации журналистов, речь идет о бывшем нардепе Андрее Немировском. Всего политик требовал $17 тысяч, а задержали его при получении второй части взятки.

Экс-нардеп парламента VIII созыва от фракции "Блок Петра Порошенко" пойман на взятке в крупных размерах. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований 13 января.

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Сейчас бывший парламентарий работает внештатным советником главы Госэкоинспекции. По предварительной информации, за 17 тысяч долларов он пообещал аграрной фирме, что та получит позитивный вывод оценки влияния на окружающею среду от Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

Сумма аванса составила 2 тыс. долларов США, а во время передачи второй части суммы его разоблачили и задержали.

Источники Бабеля в правоохранительных органах сообщили, что речь идет об экс-нардепе Андрее Немировском.

[ + – ] задержание чиновника [ + – ] задержание чиновника

Предварительная квалификация: мошенничество, совершенное в крупных размерах (ч. 3 ст. 190 УК Украины).

Проводятся обыски по месту работы и проживания фигуранта, проверяется причастность других чиновников к коррупционной сделке.

Ранее сообщалось, что чиновник "Киевзеленбуда" был задержан при получении 1,75 млн грн "отката" за победу в тендерах.

Также Фокус писал, что под Одессой начальника отдела полиции поймали на взятке в первый день работы на должности.