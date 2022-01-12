"Откаты" за победы в тендерах: чиновника "Киевзеленбуда" задержали с 1,7 млн гривен наличности (видео)

Это вторая партия наличности, которую намеревались получить взяточники. В октябре прошлого года бизнесмены уже передали им свыше 2 млн гривен.

Начальник управления капитальных вложений коммунального объединения "Киевзеленбуд" и посредник были задержаны при передаче 1,75 млн грн "откатов" за победу в тендерах, сообщает Государственное бюро расследований.

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Правоохранители разоблачили масштабную схему хищения средств, которые выделялись Киевской городской государственной администрацией для оплаты работ по капитальному ремонту парков и скверов и устройству объектов благоустройства столицы.

Следствие установило, что чиновники Киевзеленбуда, используя служебное положение, сумели обеспечить победу в тендерах приближенным к ним коммерческим структурам. За победу в заведомо подтасованных тендерах служащие регулярно получали от бизнесменов оговоренные суммы.

В момент передачи очередной партии наличности, оперативникам удалось задержать посредника через которого шли деньги и одного из руководителей коммунального объединения. При себе в сумке у них обнаружили 1,5 млн гривен и 4,3 тыс долларов США. Это была вторая партия выплат за неправомерные услуги. Первая передача наличности произошла в октябре прошлого года — тогда правоохранители задокументировали передачу чиновникам более 2 миллионов гривен.

В то же время Киевская городская администрация выступила с заявлением по поводу обысков в "Киевзеленбуде". Они настаивают, что процессуальные действия силовиков были незаконными.

"Обыск проведен с нарушениями требований Уголовного процессуального кодекса Украины, в ночное время, без определения следственного судьи", — говорится в заявлении КГГА.

Кроме того, муниципалитет сообщил, что задержанный оперативниками "на горячем" чиновник "Киевзеленбуда" уже две недели находится в официальном отпуске.

Напомним, ранее полицейского из Нежина поймали на взятке в кабинете с табличкой "Взятки не берем!". За 58 850 гривен и скретч-карту на 1 000 литров бензина сотрудник полиции пообещал фермеру "решить вопрос" с местной прокуратурой.

Также Фокус сообщал о том, что под Одессой начальника отдела полиции поймали на взятке в первый день работы на должности. Правоохранитель требовал 4 тысячи долларов за закрытие производства о подделке документов. Теперь ему грозит до 4 лет лишения свободы.