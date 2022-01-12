"Відкати" за перемоги в тендерах: чиновника "Київзеленбуду" затримали з 1,7 млн гривень готівки (відео)

Це друга партія готівки, яку мали намір отримати хабарники. Торік у жовтні бізнесмени вже передали їм понад 2 млн гривень.

Начальника управління капітальних вкладень комунального об'єднання "Київзеленбуд" і посередника було затримано при передачі 1,75 млн грн "відкатів" за перемогу в тендерах, повідомляє Державне бюро розслідувань.

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Правоохоронці викрили масштабну схему розкрадання коштів, що виділялися Київською міською державною адміністрацією для оплати робіт з капітального ремонту парків і скверів та влаштування об'єктів благоустрою столиці.

Слідство встановило, що чиновники Київзеленбуду, використовуючи службове становище, змогли забезпечити перемогу в тендерах наближеним до них комерційним структурам. За перемогу у свідомо підтасованих тендерах службовці регулярно отримували від бізнесменів обумовлені суми.

У момент передачі чергової партії готівки оперативникам вдалося затримати посередника, через якого йшли гроші й одного з керівників комунального об'єднання. При собі в сумці в них виявили 1,5 млн гривень і 4,3 тис. доларів США. То була друга партія виплат за неправомірні послуги. Перша передача готівки відбулася в жовтні минулого року – тоді правоохоронці задокументували передачу чиновникам понад 2 мільйонів гривень.

Водночас Київська міська адміністрація виступила із заявою з приводу обшуків у "Київзеленбуді". Вони наполягають, що процесуальні дії силовиків були незаконними.

"Обшук проведено з порушеннями вимог Кримінального процесуального кодексу України, у нічний час, без ухвали слідчого судді", — йдеться в заяві КМДА.

Крім того, муніципалітет повідомив, що затриманий оперативниками "на гарячому" чиновник "Київзеленбуду" вже два тижні перебуває в офіційній відпустці.

Нагадаємо, раніше поліцейського з Ніжина спіймали на хабарі в кабінеті з табличкою "Хабарі не беремо!". За 58 850 гривень і скретч-картку на 1 000 літрів бензину співробітник поліції пообіцяв фермеру "вирішити питання" з місцевою прокуратурою.

Також Фокус повідомляв про те, що під Одесою начальника відділу поліції упіймали на хабарі в перший день роботи на посаді. Правоохоронець вимагав 4 тисячі доларів за закриття провадження про підробку документів. Наразі йому загрожує до 4 років позбавлення волі.