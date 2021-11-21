Під Одесою начальника відділу поліції спіймали на хабарі в перший день роботи на посаді

Правоохоронець вимагав 4 тисячі доларів за закриття провадження стосовно підробки документів. Тепер йому загрожує до 4 років позбавлення волі.

Співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) та Служби безпеки України (СБУ) затримали на Одещині полковника поліції за підозрою в отриманні хабара. При цьому затримання відбулося в перший день призначення правоохоронця на посаду начальника відділу №1 Одеського районного управління поліції №2, розташованого в селищі Доброслав. Про це з посиланням на джерело у прокуратурі повідомляє видання "Думська".

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За даними журналістів, йдеться про Володимира Панченка, який до призначення на посаду начальника відділу був тимчасово виконувачем обов'язків. ДБР та СБУ затримали ймовірного хабарника на 23 кілометрі траси Одеса-Південний.

Слідство стверджує, що правоохоронець вимагав та отримав 4 тисячі доларів (близько 106,3 тисячі гривень) за закриття кримінального провадження, відкритого за фактом підробки документів.

У зв'язку з інцидентом у будівлі відділу поліції у Доброславі пройшли обшуки. Правоохоронці встановлюють усі обставини можливого злочину.

Видання не повідомило, згідно з якою статтею було кваліфіковане правопорушення, проте за ч. 1 ст. 368 КК України (одержання хабара), затриманому загрожує до 4 років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно під час отримання хабара затримали начальника одеської митниці. Слідчі вважають, що підозрюваний вимагав гроші за безперешкодне ввезення автомобілів з США та Південної Кореї до України.

Раніше Фокус писав про найнезвичайніші способи, за допомогою яких хабарники позбавлялися незаконно отриманих коштів.