Начальника одеської митниці затримали під час отримання хабара (відео)

За версією слідства, співробітники митного посту створювали штучні перешкоди у розмитненні автомобілів для тих, хто відмовлявся давати хабар.

Начальник митного посту Одеської митниці Державної митної служби був затриманий під час отримання неправомірної вигоди за ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

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Слідчі стверджують, що чоловік та інші співробітники митниці вимагав і отримав від представника юрособи хабар за те, щоб без перешкод оформити транспортні засоби з США і Південної Кореї, які ввезені на митну територію України. За даними правоохоронців, за швидке розмитнення співробітники митниці встановили "таксу" розміром від 30 до 50 доларів (ціна залежала від обсягу і виду автомобіля).

У разі, якщо ті, хто перетинали митний пункт, відмовлялися давати хабар, службові особи створювали їм штучні перешкоди, зокрема вживали додаткові заходи митного контролю та без пояснень відмовляли у реєстрації митних декларацій на транспорт.

"Такі дії митників були спрямовані на те, щоб змусити особу заплатити "винагороду", — пише пресслужба Офісу генпрокурора.

Коли начальника митного пункту затримували, він отримував чергову частину неправомірної вигоди (1 350 доларів). Незабаром йому мають оголосити підозру і обрати запобіжний захід. Слідчі встановлюють інших осіб, які можуть бути причетними до скоєння злочину.

Зі свого боку, Державне бюро розслідувань пише, що схема могла приносити митникам по 240 тисяч доларів на місяць.

Фокус раніше писав про те, що за в Україні за 8 місяців 2021 задокументували отримання хабарів топчиновниками загальною сумою 20,8 млн гривень. З початку року було про підозру повідомили 108 поліцейським. Після них у рейтингу виявилися прикордонники і податківці.

Раніше Фокус називав ТОП-5 способів, як чиновники позбавляються від хабарів під час затримання. За даними ДБР, деякі чиновники на очах силовиків намагалися з'їсти купюри, розкидали їх дорогою і стверджували, що неправомірну вигоду їм підкинули.