Начальника одесской таможни задержали во время получения взятки (видео)

По версии следствия, сотрудники таможенного поста создавали искусственные препятствия в растаможке автомобилей для тех, кто отказывался давать взятку.

Начальник таможенного поста Одесской таможни Государственной таможенной службы был задержан во время получения неправомерной выгоды по ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

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Следователи утверждают, что мужчина и другие сотрудники таможни вымогал и получил от представителя юрлица взятку за то, чтобы без препятствий оформить транспортные средства из США и Южной Кореи, которые ввезены на таможенную территорию Украины. По данным правоохранителей, за быструю растаможку сотрудники таможни установили "таксу" в размере от 30 до 50 долларов (цена зависела от объема и вида автомобиля).

В случае, если пересекающие таможенный пункт отказывались давать взятку, служебные лица создавали им искусственные препятствия, в том числе задействовали дополнительные мероприятия таможенного контроля и без объяснений отказывали в регистрации таможенных деклараций на транспорт.

"Такие действия таможенников были направлены на то, чтобы вынудить лицо заплатить "вознаграждение", — пишет пресс-служба Офиса генпрокурора.

Когда начальника таможенного пункта задерживали, он получал очередную часть неправомерной выгоды (1 350 долларов). Вскоре ему намерены объявить подозрение и избрать меру пресечения. Следователи устанавливают других лиц, которые могут быть причастными к совершению преступления.

В свою очередь, Государственное бюро расследований пишет, что схема могла приносить таможенникам по 240 тысяч долларов в месяц.

Фокус ранее писал о том, что за в Украине за 8 месяцев 2021 задокументировали получение взяток топ-чиновниками на общую сумму в 20,8 млн гривен. С начала года было о подозрении сообщили 108 полицейским. После них в рейтинге оказались пограничники и налоговики.

Ранее Фокус называл ТОП-5 способов, как чиновники избавляются от взяток при задержании. По данным ГБР, некоторые чиновники на глазах силовиков пытались съесть купюры, разбрасывали их по пути и утверждали, что неправомерную выгоду им подкинули.