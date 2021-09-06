Смыть в унитаз или съесть: ГБР назвало ТОП-5 попыток избавиться от взятки при задержании (фото)

Некоторые чиновники умудрялись разрывать купюры и разбрасывать их по пути. Были и те, кто принимался поедать купюры на глазах у правоохранителей.

Государственное бюро расследований собрало необычный рейтинг попыток чиновников избавиться от взятки при задержании правоохранителями. В топ попали эпизоды с поеданием купюр и даже попыткой смыть их в унитаз. Об этом сообщает пресс-служба ведомства на странице в Facebook.

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Первое место ГБР отдало таким способам спрятать улику, как разрывание купюр и употребление их в пищу.

Так, в Одессе во время задержания чиновник исправительной колонии начал убегать, а полученные деньги рвал и разбрасывал по пути. Более оригинально подошел к этому вопросу чиновник в Хмельницком — он не только рвал доллары, но и запихивал их в рот, чтобы съесть. Однако съесть удалось не все — остатки также упали по пути. В связи с этим сотрудникам ГБР пришлось по кусочкам собирать разбросанные купюры, проводить экспертизу, чтобы собрать их воедино.

На втором месте — попытка смыть деньги в канализацию.

Сотрудница донецкого управления Государственной миграционной службы в Краматорске во время задержания выбежала в туалет и смыла купюры в унитаз. Однако правоохранителям все равно удалось привлечь чиновницу к ответственности.

Третье место занял взяточник, выбросивший купюры из окна.

Речь идет о харьковском полицейском, который пытался избавиться от денег, выбрасывая их из окна собственного автомобиля во время погони.

Четвертое место в ГБР отдали еще одной изобретательной попытке скрыть деньги от глаз правоохранителей.

В этом случае сотрудникам ведомства во Львовской области попался полицейский, который пытался спрятать взятку в морозильной камере холодильника, принадлежавшего отделению полиции.

Пятое место занял самый распространенный способ — сказать, что деньги подбросили.

"Чаще всего взяточники не могут ничего придумать лучше, чем "откреститься" от денег", — заявили в Бюро.

[ + – ] Взятки, изъятые сотрудниками ГБР

Отметим, что поедание взяток практикуют не только в Украине. Так в России сотрудник управления МЧС съел вознаграждение за сокрытие нарушений правил пожарной безопасности. В общей сложности чиновнику удалось проглотить семь купюр по 5 тысяч рублей.

Также мы писали о том, как в Харькове правоохранитель пытался дать взятку следователю ГБР для того, чтобы избежать наказания за другой подобный случай коррупции.