Рейтинг взяточников Украины за 2021 год возглавили полицейские, — ГБР (инфографика)

С начала года было о подозрении сообщили 108 полицейским. После них в рейтинге оказались пограничники и налоговики.

За 8 месяцев 2021 задокументировали получение взяток топ-чиновниками во всех регионах Украины на общую сумму в 20,8 млн гривен. Об этом информирует пресс-служба ГБР.

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По словам силовиков, за указанный период наибольшие общие суммы взяток зафиксированы:

в Киеве — 8,8 млн гривен;

в Харьковской области — 1,8 млн;

в Киевской области — 1,7 млн;

в Одесской области — 1,4 млн;

в Тернопольской области — 1,1 млн гривен.

Топ-чиновники своими действиями, как было установлено в ходе расследований, принесли убытки государству на сумму в 167 млн гривен, а с января по август 2021 года арестовали имущество на 365 млн.

Также за указанный период силовики предъявили подозрения в совершении коррупционных правонарушений 482 должностным лицам, среди которых: прокуроры, полицейские, пограничники, военнослужащие, бойцы Нацгвардии, сотрудники СБУ, таможенной и налоговой служб и другие.

Статистика коррупционеров в 2021 году:

1 чиновник категории "А";

108 полицейских;

8 прокуроров;

1 сотрудник СБУ;

20 налоговиков;

19 сотрудников таможенной службы;

27 пограничников;

11 работников Государственной уголовно-исполнительной службы Украины;

10 работников Государственной лесной охраны;

3 работника Госрыбагентства;

2 работника Государственной миграционной службы;

4 работника ГСЧС

2 работника Нацгвардии Украины;

15 военнослужащих;

51 других.

С января по август 2021 года, как подчеркнули в ГБР, в суд были направлены обвинительные акты относительно 429 лиц, из которых 232 — обвиняются в получении неправомерной выгоды.

[ + – ] Взятки в Украине Фото: ГБР

Ранее Фокус называл ТОП-5 способов, как чиновники избавляются от взяток при задержании. По данным ГБР, некоторые чиновники на глазах силовиков пытались съесть купюры, разбрасывали их по пути и утверждали, что неправомерную выгоду им подкинули.

Также Фокус рассказывал, что в Харькове полицейский хотел подкупить следователя ГБР, чтобы его не наказали за прошлую взятку. Полицейского задержали после передачи следователю трех тысяч долларов.