Рейтинг взяточников Украины за 2021 год возглавили полицейские, — ГБР (инфографика)
С начала года было о подозрении сообщили 108 полицейским. После них в рейтинге оказались пограничники и налоговики.
За 8 месяцев 2021 задокументировали получение взяток топ-чиновниками во всех регионах Украины на общую сумму в 20,8 млн гривен. Об этом информирует пресс-служба ГБР.
По словам силовиков, за указанный период наибольшие общие суммы взяток зафиксированы:
- в Киеве — 8,8 млн гривен;
- в Харьковской области — 1,8 млн;
- в Киевской области — 1,7 млн;
- в Одесской области — 1,4 млн;
- в Тернопольской области — 1,1 млн гривен.
Топ-чиновники своими действиями, как было установлено в ходе расследований, принесли убытки государству на сумму в 167 млн гривен, а с января по август 2021 года арестовали имущество на 365 млн.
Также за указанный период силовики предъявили подозрения в совершении коррупционных правонарушений 482 должностным лицам, среди которых: прокуроры, полицейские, пограничники, военнослужащие, бойцы Нацгвардии, сотрудники СБУ, таможенной и налоговой служб и другие.
Статистика коррупционеров в 2021 году:
- 1 чиновник категории "А";
- 108 полицейских;
- 8 прокуроров;
- 1 сотрудник СБУ;
- 20 налоговиков;
- 19 сотрудников таможенной службы;
- 27 пограничников;
- 11 работников Государственной уголовно-исполнительной службы Украины;
- 10 работников Государственной лесной охраны;
- 3 работника Госрыбагентства;
- 2 работника Государственной миграционной службы;
- 4 работника ГСЧС
- 2 работника Нацгвардии Украины;
- 15 военнослужащих;
- 51 других.
С января по август 2021 года, как подчеркнули в ГБР, в суд были направлены обвинительные акты относительно 429 лиц, из которых 232 — обвиняются в получении неправомерной выгоды.
Ранее Фокус называл ТОП-5 способов, как чиновники избавляются от взяток при задержании. По данным ГБР, некоторые чиновники на глазах силовиков пытались съесть купюры, разбрасывали их по пути и утверждали, что неправомерную выгоду им подкинули.
Также Фокус рассказывал, что в Харькове полицейский хотел подкупить следователя ГБР, чтобы его не наказали за прошлую взятку. Полицейского задержали после передачи следователю трех тысяч долларов.