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Рейтинг хабарників України за 2021 рік очолили поліцейські, — ДБР (інфографіка)

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ДБР зафіксувало в 2021 році отримання чиновниками хабарів на 20,8 млн
Фото: khar.gp.gov.ua | Хабарі в Україні

З початку року про підозру повідомили 108 поліцейським. Після них у рейтингу прикордонники і податківці.

За 8 місяців 2021 задокументували отримання хабарів топ-чиновниками у всіх регіонах України на загальну суму у 20,8 млн гривень. Про це інформує пресслужба ДБР.

За словами силовиків, за вказаний період найбільші загальні суми хабарів зафіксовано:

  • у Києві — 8,8 млн гривень;
  • у Харківській області — 1,8 млн;
  • у Київській області — 1,7 млн;
  • в Одеській області — 1,4 млн;
  • у Тернопільській області — 1,1 млн гривень.

Топ-чиновники своїми діями, як було встановлено в ході розслідувань, принесли збитки державі на суму в 167 млн гривень, а із січня по серпень 2021 року заарештували майно на 365 млн.

Також за вказаний період силовики пред'явили підозри у скоєнні корупційних правопорушень 482 посадовим особам, серед яких: прокурори, поліцейські, прикордонники, військовослужбовці, бійці Нацгвардії, співробітники СБУ, митної та податкової служб та інші.

Статистика корупціонерів у 2021 році:

  • 1 чиновник категорії "А";
  • 108 поліцейських;
  • 8 прокурорів;
  • 1 співробітник СБУ;
  • 20 податківців;
  • 19 співробітників митної служби;
  • 27 прикордонників;
  • 11 працівників Державної кримінально-виконавчої служби України;
  • 10 працівників Державної лісової охорони;
  • 3 працівники Держрибагентства;
  • 2 працівники Державної міграційної служби;
  • 4 працівники ДСНС
  • 2 працівники Нацгвардії України;
  • 15 військовослужбовців;
  • 51 інших.

З січня по серпень 2021 року, підкреслили в ДБР, до суду було направлено обвинувальні акти щодо 429 осіб, з яких 232 — звинувачуються в отриманні неправомірної вигоди.

ДБР зафіксувало в 2021 році отримання чиновниками хабарів на 20,8 млн
Хабарі в Україні
Фото: ГБР

Раніше Фокус називав ТОП-5 способів, як чиновники позбавляються від хабарів при затриманні. За даними ДБР, деякі чиновники на очах силовиків намагалися з'їсти купюри, розкидали їх по шляху і стверджували, що неправомірну вигоду їм підкинули.

Також Фокус розповідав, що в Харкові поліцейський хотів підкупити слідчого ДБР, щоб його не покарали за минулий хабар. Поліцейського затримали після передачі слідчому трьох тисяч доларів.