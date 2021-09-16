Рейтинг хабарників України за 2021 рік очолили поліцейські, — ДБР (інфографіка)
З початку року про підозру повідомили 108 поліцейським. Після них у рейтингу прикордонники і податківці.
За 8 місяців 2021 задокументували отримання хабарів топ-чиновниками у всіх регіонах України на загальну суму у 20,8 млн гривень. Про це інформує пресслужба ДБР.
За словами силовиків, за вказаний період найбільші загальні суми хабарів зафіксовано:
- у Києві — 8,8 млн гривень;
- у Харківській області — 1,8 млн;
- у Київській області — 1,7 млн;
- в Одеській області — 1,4 млн;
- у Тернопільській області — 1,1 млн гривень.
Топ-чиновники своїми діями, як було встановлено в ході розслідувань, принесли збитки державі на суму в 167 млн гривень, а із січня по серпень 2021 року заарештували майно на 365 млн.
Також за вказаний період силовики пред'явили підозри у скоєнні корупційних правопорушень 482 посадовим особам, серед яких: прокурори, поліцейські, прикордонники, військовослужбовці, бійці Нацгвардії, співробітники СБУ, митної та податкової служб та інші.
Статистика корупціонерів у 2021 році:
- 1 чиновник категорії "А";
- 108 поліцейських;
- 8 прокурорів;
- 1 співробітник СБУ;
- 20 податківців;
- 19 співробітників митної служби;
- 27 прикордонників;
- 11 працівників Державної кримінально-виконавчої служби України;
- 10 працівників Державної лісової охорони;
- 3 працівники Держрибагентства;
- 2 працівники Державної міграційної служби;
- 4 працівники ДСНС
- 2 працівники Нацгвардії України;
- 15 військовослужбовців;
- 51 інших.
З січня по серпень 2021 року, підкреслили в ДБР, до суду було направлено обвинувальні акти щодо 429 осіб, з яких 232 — звинувачуються в отриманні неправомірної вигоди.
Раніше Фокус називав ТОП-5 способів, як чиновники позбавляються від хабарів при затриманні. За даними ДБР, деякі чиновники на очах силовиків намагалися з'їсти купюри, розкидали їх по шляху і стверджували, що неправомірну вигоду їм підкинули.
Також Фокус розповідав, що в Харкові поліцейський хотів підкупити слідчого ДБР, щоб його не покарали за минулий хабар. Поліцейського затримали після передачі слідчому трьох тисяч доларів.