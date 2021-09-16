Рейтинг хабарників України за 2021 рік очолили поліцейські, — ДБР (інфографіка)

З початку року про підозру повідомили 108 поліцейським. Після них у рейтингу прикордонники і податківці.

За 8 місяців 2021 задокументували отримання хабарів топ-чиновниками у всіх регіонах України на загальну суму у 20,8 млн гривень. Про це інформує пресслужба ДБР.

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За словами силовиків, за вказаний період найбільші загальні суми хабарів зафіксовано:

у Києві — 8,8 млн гривень;

у Харківській області — 1,8 млн;

у Київській області — 1,7 млн;

в Одеській області — 1,4 млн;

у Тернопільській області — 1,1 млн гривень.

Топ-чиновники своїми діями, як було встановлено в ході розслідувань, принесли збитки державі на суму в 167 млн гривень, а із січня по серпень 2021 року заарештували майно на 365 млн.

Також за вказаний період силовики пред'явили підозри у скоєнні корупційних правопорушень 482 посадовим особам, серед яких: прокурори, поліцейські, прикордонники, військовослужбовці, бійці Нацгвардії, співробітники СБУ, митної та податкової служб та інші.

Статистика корупціонерів у 2021 році:

1 чиновник категорії "А";

108 поліцейських;

8 прокурорів;

1 співробітник СБУ;

20 податківців;

19 співробітників митної служби;

27 прикордонників;

11 працівників Державної кримінально-виконавчої служби України;

10 працівників Державної лісової охорони;

3 працівники Держрибагентства;

2 працівники Державної міграційної служби;

4 працівники ДСНС

2 працівники Нацгвардії України;

15 військовослужбовців;

51 інших.

З січня по серпень 2021 року, підкреслили в ДБР, до суду було направлено обвинувальні акти щодо 429 осіб, з яких 232 — звинувачуються в отриманні неправомірної вигоди.

[ + – ] Хабарі в Україні Фото: ГБР

Раніше Фокус називав ТОП-5 способів, як чиновники позбавляються від хабарів при затриманні. За даними ДБР, деякі чиновники на очах силовиків намагалися з'їсти купюри, розкидали їх по шляху і стверджували, що неправомірну вигоду їм підкинули.

Також Фокус розповідав, що в Харкові поліцейський хотів підкупити слідчого ДБР, щоб його не покарали за минулий хабар. Поліцейського затримали після передачі слідчому трьох тисяч доларів.