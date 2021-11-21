Под Одессой начальника отдела полиции поймали на взятке в первый день работы на должности

Правоохранитель требовал 4 тысячи долларов за закрытие производства о подделке документов. Теперь ему грозит до 4 лет лишения свободы.

Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) и Службы безопасности Украины (СБУ) задержали в Одесской области полковника полиции по подозрению в получении взятки. При этом задержание произошло в первый же день назначения правоохранителя на должность начальника отдела №1 Одесского районного управления полиции №2, расположенного в поселке Доброслав. Об этом со ссылкой на источник в прокуратуре сообщает издание "Думская".

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По данным журналистов, речь идет о Владимире Панченко, который до назначения на пост начальника отдела был временно исполняющим обязанности. ГБР и СБУ задержали предполагаемого взяточника на 23 километре трассы Одесса-Южный.

Следствие утверждает, что правоохранитель требовал и получил 4 тысячи долларов (около 106,3 тысяч грн) за закрытие уголовного производства, открытого по факту подделки документов.

В связи с инцидентом в здании отдела полиции в Доброславе прошли обыски. Правоохранители устанавливают все обстоятельства возможного преступления.

Издание не сообщило, согласно с какой статьей было квалифицировано правонарушение, однако по ч. 1 ст. 368 УК Украины (получение взятки), задержанному грозит до 4 лет лишения свободы.

Напомним, недавно во время получения взятки задержали начальника одесской таможни. Следователи считают, что подозреваемый требовал деньги за беспрепятственный ввоз автомобилей из США и Южной Кореи в Украину.

Ранее Фокус писал о самых необычных способах, при помощи которых взяточники избавлялись от незаконно полученных средств.