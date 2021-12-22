Полицейского из Нежина поймали на взятке в кабинете с табличкой "Взятки не берем!" (фото)

За 58 850 гривен и скретч-карту на 1 000 литров бензина сотрудник полиции пообещал фермеру "решить вопрос" с местной прокуратурой.

Сотрудник Нежинского районного отделения полиции в Черниговской области был задержан во время получение взятки от предпринимателя, которому было обещано "решить вопрос" с прокуратурой. При задержании в кабинете чиновника на столе была обнаружена табличка с надписью "Взятки не берем". Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

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В ходе расследования выяснилось, что в 2021 году Нежинская администрация предоставила в аренду 300 гектаров земли одному фермеру для выращивания зерновых. А в 2020 прокуратура пришла к выводу, что аренда была предоставлена незаконно и подала иск об отмене решения РДА. Однако суд первой инстанции подтвердил законность предоставленной аренды.

Сотруднику полиции стало известно, что прокуратура планирует подавать апелляцию в высшую инстанцию и решил на этом "заработать". Он предложил предпринимателю за определенную сумму "решить вопрос" с прокурорами, чтобы те не подавали апелляцию. За свои услуги полицейский получил 58 850 гривен и скетч-карту на 1 000 литров бензина, что и было задокументировано следователями ГБР летом 2021 года.

Сотруднику полиции сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, согласно ч. 2 ст. 369-2 УК Украины. В случае доказания вины полицейскому грозит до 5 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что народный депутат Анна Скороход в эфире телеканала "Украина 24" рассказала, что рядовые депутаты Верховной Рады получают взятки за "правильные" голосования в размере 40 тысяч допвыплат. По ее мнению, такие дела о подкупах не расследуются из-за депутатской неприкосновенности.

Руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия признался, что во время своего предпринимательства лично давал взятки столичным чиновникам. По его словам, любой бизнесмен в Украине ничего не построит, "если не даст денег".