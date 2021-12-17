Нардеп Скороход назвала суммы выплат "слугам народа" в конвертах. Деньги могут брать "из таможни"

По словам Скороход, рядовой депутат от монобольшинства получает поощрение в размере 40 тысяч. О какой валюте идет речь, политик не уточнила.

Народным депутатам Украины от "Слуги народа" платят деньги в конвертах, чтобы они голосовали как надо. Об этом сказала в эфире телеканала "Украина 24" член депутатской группы "За майбутне" Анна Скороход.

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Рядовой депутат, по ее словам, получает около 40 тысяч допвыплат, а не рядовые – еще больше. В какой именно валюте, Скороход не уточнила.

Однако в парламенте остались нардепы, которые не голосуют так, как надо, утверждает Скороход.

[ + – ] О подкупах нардепов говорил возлюбленный Скороход Антон Поляков

По слухам, власти могут брать деньги для депутатов "из таможни", а дела о подкупах не расследуются из-за депутатской неприкосновенности, добавила политик.

Открытие уголовного производства против нардепа может согласовать генпрокурор Украины Ирина Венедиктова.

"Генеральный прокурор подконтрольна монобольшинству, она им подчиняется", – заявила Скороход.

[ + – ] По словам Скороход, Венедиктову контролирует монобольшинство Фото: slovoidilo

Отметим, что Анна Скороход — это бывшая возлюбленная умершего нардепа Антона Полякова. Политик скончался ночью 8 октября в Киеве, ему стало плохо в такси. Медики заключили, что Поляков умер от острой коронарной недостаточности и острой ишемической болезни сердца.

За несколько дней до гибели Поляков говорил, как "слуги народа" получали деньги, чтобы правильно проголосовать за закон против олигархов. Он не называл фамилии этих политиков.

Фокус также писал о подкупе нардепа от монобольшинства Александра Санченко. Это пытался сделать директор Организации коллективного управления авторскими и смежными правами Александр Никин, но при передаче $100 тысяч его задержали сотрудники СБУ.