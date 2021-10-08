Прокуратура назвала причину смерти нардепа Антона Полякова

По данным экспертов, у депутата была нарушена работа сердечно-сосудистой системы. Следствие тем временем ожидает результатов других судебно-медицинских исследований.

Смерть народного депутата Антона Полякова наступила в результате острой коронарной недостаточности, а также острой ишемической болезни сердца. Об этом, со ссылкой на результаты вскрытия, сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

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"По результатам вскрытия, смерть народного депутата наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца. Следствие пока ожидает результаты других судебно-медицинских исследований", — заявили в ведомстве.

Что означают результаты вскрытия Полякова

Острая коронарная недостаточность (ОКН) – это нарушение работы сердечно-сосудистой системы, при котором сердечная мышца из-за нарушения кровоснабжения не получает достаточного количества кислорода. Это состояние вызвано нарушением кровотока в венечных (коронарных) артериях.

Ишемическая болезнь сердца (ИБС) — функциональное и органическое поражение миокарда, которое провоцируется недостатком или полным прекращением кровоснабжения. Болезнь может проявляться как в виде острых, так и в виде хронических состояний, среди которых — стенокардия, инфаркт миокарда и др.

Напомним, народный депутат из группы "За будущее" Антон Поляков, избранный от партии "Слуга народа", умер в ночь на пятницу, 8 октября, в Киеве. По предварительным данным правоохранителей, политику стало плохо во время поездки в такси. Позже автомобиль остановили патрульные, которые обнаружили Полякова без сознания и вызвали скорую. Медики пытались реанимировать нардепа, однако были вынуждены констатировать смерть.

Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что все ценные вещи, документы и денежные средства остались при нардепе.

Отметим, что незадолго до своей смерти Поляков в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что депутаты из фракции "Слуга народа" получали деньги за голосование за закон об олигархах, при этом конкретных фамилий он не назвал.

[ + – ] Слова Полякова о вознаграждении за голосование

В четверг, 7 октября, нардеп принимал участие в заседании Верховной Рады, в ходе которого проголосовал за отзыв Дмитрия Разумкова с поста спикера парламента.

Немного биографии Антона Полякова

Антон Поляков попал в Верховную Раду после парламентских выборов 2019 года в составе пропрезидентской партии "Слуга народа" (округ №206, Чернигов). Уже в ноябре 2019 года депутаты исключили его из фракции, мотивируя это тем, что их коллега не голосовал за законопроекты, которые договаривались поддержать "слуги народа". В декабре 2019 года политик вышел из партии, а 30 июня 2020 года стал членом депутатской группы "За будущее".

Также Поляков запомнился тем, что подал более 6 тысяч правок к банковскому законопроекту, который регулирует вопросы выведенных с рынка банков.