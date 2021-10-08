Смерть Антона Полякова. Вскрытие состоится в ближайшие часы, — Венедиктова

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова уточнила, что вещи и деньги скончавшегося депутата остались в машине такси, которую изъяло следствие.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила в Facebook, что машина, в которой было обнаружено тело народного депутата Антона Полякова, досмотрена и изъята, водителя, который был за рулем такси, допрашивают следователи.

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Причины смерти Антона Полякова будут устанавливаться при вскрытии, "которое состоится уже в ближайшие часы", — уточнила Ирина Венедиктова.

[ + – ] Ирина Венедиктова: "Причины смерти Антона Полякова будут устанавливаться при вскрытии" Фото: Facebook/Ирина Венедиктова

По словам генерального прокурора, когда Полякова обнаружил патруль, 34-летний депутат уже был "в бессознательном состоянии". Бригада "скорой помощи" не смогла реанимировать нардепа.

"Все ценные вещи, документы и денежные средства остались при нем, — отметила Ирина Венедиктова. — По словам водителя, он взял пассажира за несколько минут до того у остановки общественного транспорта в Днепровском районе Киева, после этого его начало тошнить в машине".

Генеральный прокурор подтвердила, что по факту смерти нардепа Антона Полякова открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство).

"Мои соболезнования близким Антона Полякова и заверения, что мы быстро и объективно найдем истину", — заключила Ирина Венедиктова.

Фокус собрал подробности о смерти Антона Полякова.