Умер нардеп Антон Поляков: что известно об экс-слуге и его смерти (обновляется)

Члену группы "За будущее" стало плохо в салоне такси, которую патрульные остановили за нарушение ПДД. Медикам реанимировать нардепа не удалось.

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В ночь на пятницу, 8 октября, в Днепровском районе Киева в возрасте 33 лет скончался народный депутат Антон Поляков, избранный в Верховную Раду от партии "Слуга народа". Об этом сообщает пресс-служба полиции.

По предварительным данным правоохранителей, Полякову стало плохо в такси. Нардепа попытались реанимировать медики скорой помощи, однако они вынуждены были констатировать его смерть. Полицейские начали по факту смерти нардепа уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) с пометкой "Естественная смерть". Сейчас на месте происшествия работают следственно-оперативная группа, криминалистическая лаборатория и судебно-медицинский эксперт.

Телеграм-канал Pavlovsky News со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает, что полицейские остановили такси в 02:10 пятницы за нарушение правил дорожного движения. На заднем сидении автомобиля сидел народный депутат Антон Поляков, который, по словам источника, "себя уже плохо чувствовал".

"По предварительной информации, он был либо пьян, либо под наркотиками. Полицейские вызвали скорую, но спасти ему жизнь не получилось", — говорится в публикации.

В свою очередь телеграм-канал "Политика Страны" со ссылкой на слова таксиста, гражданина Азербайджана Эльмира М., сообщает, что он подобрал Полякова у дороги на проспекте Соборности, 2.

"Стоял качающийся человек. Я остановился. Потом ехал, его рвало. Он был явно пьян", — приводят слова таксиста авторы поста.

После остановки автомобиля полицейскими выяснилось, что нардеп находится на заднем сидении без сознания, после чего патрульные вызвали скорую.

"Его еще откачивали минут 30. Но реанимировать не смогли", — сообщил источник телеграм-канала в полиции.

Тем временем в сети появилось фото, на котором, как утверждают опубликовавшие его СМИ, изображен Поляков после наступления смерти.

[ + – ] Место смерти Полякова

Реакция на смерть Полякова

На информацию о смерти Полякова отреагировала в своем Facebook замглавы фракции "Слуга народа" Галина Янченко.

"Умер народный депутат Антон Поляков. Патрульные нашли его ночью в машине такси, остановленном за нарушение ПДД. По информации патрульных его тошнило, а потом начались конвульсии. Скорая не смогла его спасти. Соболезнования близким и родным", — написала она.

Экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков также прокомментировал смерть нардепа.

"Сегодня был найден мертвым народный депутат Антон Поляков. Мои соболезнования родным и близким! Хочу верить, что расследование будет объективным!" — написал бывший председатель парламента в своем телеграм-канале.

Немного биографии Антона Полякова

Антон Поляков попал в Верховную Раду после парламентских выборов 2019 года в составе пропрезидентской партии "Слуга народа" (округ №206, Чернигов). Уже в ноябре 2019 года нардепы исключили его из фракции, мотивируя это тем, что Поляков не голосовал за законопроекты, которые договаривались поддержать "слуги народа". В декабре 2019 года политик вышел из партии, а 30 июня 2020 года стал членом депутатской группы "За будущее". Во время местных выборов в октябре прошлого года Поляков баллотировался в мэры Чернигова от одноименной партии и проиграл.

Среди последних результатов его деятельности на посту народного депутата — голоса "за" отзыв спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова и за закон об олигархах.

Также недавно нардеп в эфире телеканала "Украина 24" утверждал, что депутаты из фракции "Слуга народа" получали деньги за голосование за закон об олигархах, при этом конкретных фамилий он не назвал.

[ + – ] Заявление Полякова о вознаграждении за голосование

Вскрытие состоится в ближайшие часы, — Венедиктова

(дополнено в 10:12)

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила в Facebook, что машина, в которой было обнаружено тело народного депутата Антона Полякова, досмотрена и изъята, водителя, который был за рулем такси, допрашивают следователи.

Причины смерти Антона Полякова будут устанавливаться при вскрытии, "которое состоится уже в ближайшие часы", — уточнила Ирина Венедиктова.

Появились новые фото с места смерти нардепа Полякова

(дополнено в 10:18)

В сети появились новые снимки с места смерти нардепа Антона Полякова в Киеве. На них изображен депутат, лежащий на дороге рядом с портмоне, а также автомобиль такси Hyundai Sonata, в котором ему стало плохо.

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(дополнено в 10:53)

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(дополнено в 11:20)

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(дополнено в 13:41)

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