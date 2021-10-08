Третьякову отстранили на пять дней от заседаний Рады за слова о смерти Полякова, - Арахамия

Все главы фракций и групп, за исключением "Слуг народа", подписали обращение с требованием снять Третьякову с должности руководителя Комитета по вопросам соцполитики.

Нардепа от "Слуги народа" Галину Третьякову и главу парламентского Комитета по вопросам социальной политики отстранили на пять дней от участия в пленарных заседаниях из-за слов о смерти ее коллеги по парламенту Антона Полякова, который входил в группу "За мабутнє". Об этом в ходе брифинга заявил руководитель монобольшинства в Верховной Раде Давид Арахамия.

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"Третьякова, как мне кажется, позволила себе неосторожные высказывания. Я извинился перед всеми коллегами за такие высказывания. Третьякова покинула зал. И мы подписали от всей фракции письмо на регламентный комитет, чтобы они отстранили ее на 5 дней от пленарных заседаний", — заявил Арахамия.

После этих слов присутствовавший на брифинге нардеп от группы "За майбутнє" Тарас Батенко сообщил, что все главы фракций и групп, за исключением "Слуг народа", подписали обращение касательно отзыва Третьяковой с должности руководителя Комитета по вопросам соцполитики.

"Мы шокированы таким поведением Третьяковой. Я считаю, что она недостойна быть вообще народным депутатом Украины", — заявил Батенко.

Отметим, Третьякова оказалась в центре скандала из-за того, что, комментируя смерть Полякова, написала в партийном чате "минус один враг, все хорошо".

[ + – ] Сообщение Третьяковой о Полякове

Напомним, Антон Поляков умер в ночь с 7 на 8 октября. В отдельном материале Фокус собрал основные версии касательно его кончины.