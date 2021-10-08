"Минус один враг", - "слуга" Третьякова в чате фракции о смерти нардепа Полякова (видео)

Нардепы встретили информацию о сообщении Третьяковой криками "Ганьба". Глава партии СН, комментируя эту историю, заявил, что "каждый политик должен нести ответственность".

Нардеп фракции "Слуга народа" Галина Третьякова, комментируя смерть депутата группы "За майбутнє" Антона Полякова, написала в партийном чате "одним врагом меньше". Об этом с трибуны Верховной Рады сообщил соратник покойного по политсиле Игорь Палица.

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"Наша партия хочет обратиться к фракции "Слуга народа". Только что в вашем партийном чате руководитель комитета, который должен заботиться о людях, детях… госпожа (Галина) Третьякова написала про смерть Антона Полякова, что "одним врагом меньше". Я хотел бы попросить вас, уважаемая фракция "Слуги народа" сделать вывод из слов госпожи Третьяковой", — заявил Палица с трибуны.

Парламентарий подчеркнул, что подобное поведение является непозволительным.

"Каким бы политическим оппонентом или человеком ни был Антон Поляков — умер человек, обычный человек. Кроме этого — наш коллега по парламенту. Я очень прошу вас, очень прошу господина Стефанчука, сделайте, пожалуйста, моральные выводы и скажите как нужно выходить из этой ситуации. Такого делать нельзя", — сказал Палица с трибуны Рады, после чего в зале раздались крики "Ганьба!".

После этого Руслан Стефанчук, которого избрали новым спикером Рады, предоставил слово самой Третьяковой.

"У меня два замечания. Во-первых, откуда фракция "За Майбах" знает о том, что пишут в чате "Слуга народа". А во-вторых, когда люди, которые борются за свободу слова, которая гарантирована каждому человеку тут, в зале, Конституцией, и считают, что они могут набрасывать кому-то какие-то платки на рот, то мне кажется, что позор — это вам", — заявила депутат.

Позже издание "Вести" сообщило, что Галина Третьякова убежала из здания парламента, отказавшись от комментариев на эту тему.

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко в ходе общения с журналистами подтвердил, что Третьякова действительно написала такое сообщение в партийном чате.

"Каждый определяет свою систему ценностей в жизни и соответственно, как относится к тем или иным вещам. В частности, жалобы, сочувствия по поводу смерти. Я свои сочувствия высказал", — заявил Корниенко.

Также руководитель политсилы отметил, что ему не нужно предлагать "никаких решений по Третьяковой".

"Что касается политической ответственности – я думаю, что каждый политик, как и Галина, должна такую ответственность нести, сейчас будем обговаривать какую именно ответственность, может политическую, может нести Галина по всей этой ситуации. Нужно время, чтобы определиться", — отметил Корниенко.

Позже на Telegram-канале KlymenkoTime опубликовали и само сообщение, которое отправила Третьякова.

"Как по мне, то это минус один враг. Все хорошо. Расследование должно быть", — говорится в сообщении.

[ + – ] "Минус один враг", - сообщение Третьяковой о Полякове

Отметим, о смерти Антона Полякова стало известно утром 8 октября. По предварительной версии, нардеп умер из-за нарушения работы сердечно-сосудистой системы.