Новым спикером Рады стал Руслан Стефанчук (видео)

Назначение нового главы парламента поддержал 261 нардеп.

Новым председателем Верховной Рады Украины стал Руслан Стефанчук, который ранее занимал должность первого вице-спикера парламента. Такое решение поддержало большинство народных депутатов в ходе пленарного заседания в пятницу, 8 октября.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Политика" в Facebook Подписаться

"За" назначение Руслана Стефанчука главой Верховной Рады проголосовал 261 нардеп.

Представители фракции "Слуга народа" дали 222 голоса, группы "Доверия" — 18, "За майбутнє" — 15, внефракционные — 6. Представители ОПЗЖ, ЕС, "Батькивщины" и "Голоса" не голосовали за назначение Стефанчука новым спикером Рады.

[ + – ] Голосование за назначение Стефанчука новым спикером Рады, по фракциям

[ + – ] Верховная Рада: онлайн-трансляция заседания, 8 октября

Отметим, 6 октября президент Украины Владимир Зеленский отстранил Руслана Стефанчука от исполнения обязанностей своего представителя в Верховной Раде.

Напомним, во время пленарного заседания, которое прошло 7 октября, Верховная Рада отозвала с должности председателя парламента Дмитрия Разумкова. Это решение поддержали 284 нардепа. Ранее Разумков уверял, что если партия "Слуга народа" лишит его мандата, то он будет оспаривать это решение в суде.