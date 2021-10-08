Новим спікером Ради став Руслан Стефанчук (відео)

Призначення нового голови парламенту підтримав 261 нардеп.

Новим головою Верховної Ради України став Руслан Стефанчук, який раніше обіймав посаду першого віцеспікера парламенту. Таке рішення підтримала більшість народних депутатів у ході пленарного засідання в п'ятницю, 8 жовтня.

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"За" призначення Руслана Стефанчука головою Верховної Ради проголосував 261 нардеп.

Представники фракції "Слуга народу" дали 222 голоси, групи "Довіри" — 18, "За майбутнє" — 15, позафракційні — 6. Представники ОПЗЖ, ЄС, "Батьківщини" і "Голосу" не голосували за призначення Стефанчука новим спікером Ради.

[ + – ] Голосування за призначення Стефанчука новим спікером Ради, по фракціях

[ + – ] Верховна Рада: онлайн-трансляція засідання, 8 жовтня

Зазначимо, 6 жовтня президент України Володимир Зеленський відсторонив Руслана Стефанчука від виконання обов'язків свого представника у Верховній Раді.

Нагадаємо, під час пленарного засідання, яке пройшло 7 жовтня, Верховна Рада відкликала з посади голови парламенту Дмитра Разумкова. Це рішення підтримали 284 нардепи. Раніше Разумков запевняв, що якщо партія "Слуга народу" позбавить його мандата, то він оскаржуватиме це рішення в суді.