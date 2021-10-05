Разумков обіцяє йти в суд, якщо "Слуга народу" позбавить його депутатського мандата (відео)

За словами чинного голови Ради, депутатський мандат необхідний йому для того, щоб "виконувати дані людям обіцянки".

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков заявив про намір іти до суду в тому випадку, якщо його спробують позбавити депутатського мандата. Про це спікер заявив 5 жовтня в ефірі телеканалу "Прямий".

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"Так, я буду відстоювати свої права. Тому що це вже не про посади, а це про можливість робити те, що я обіцяв..." — розповів спікер.

Парламентарій зазначив, що йдеться "вже не про посади, а про людей". Також Разумков вчергове заявив, що, згідно із законом, його не мають права позбавити мандата, проте допустив такий сценарій.

Раніше, 5 жовтня, Верховна Рада відсторонила Дмитра Разумкова від ведення пленарних засідань на два дні. Перед тим, як парламентарії за це проголосували, спікер заявив про конфлікт інтересів і передав ведення засідання першому віцеспікеру Руслану Стефанчуку.

Фокус раніше писав про те, що Разумкова видалили з фракційних чатів "Слуги народу". Сам спікер Ради пояснив це тим, що "не всі люблять критику".

Нагадаємо, що Рада офіційно запустила процедуру відкликання Разумкова з поста спікера парламенту. Сам Разумков запевнив, що процедура відбуватиметься відповідно до регламенту.

За словами голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, за відставку Разумкова в сесійній залі проголосують понад 240 народних депутатів.