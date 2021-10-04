За відставку Разумкова зібрано майже 200 підписів, — Арахамія

Голоси за відкликання спікера Верховної Ради були зібрані в Трускавці. При цьому глава фракції "слуг" упевнений, що вдасться зібрати більше 240 голосів нардепів.

Глава фракції "Слуги народу" Давид Арахамія переконаний, що за відставку спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова в сесійній залі проголосують понад 240 народних депутатів. Про це у своєму Telegram-каналі повідомила прессекретарка СН Юлія Палійчук.

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"Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія переконаний, що голосування за відставку спікера парламенту в сесійній залі набере більше 240 голосів народних депутатів", — написала представниця фракції.

Палійчук також зазначила, що в Трускавці, де відбулося засідання фракції, під колективною ініціативою народних депутатів про відкликання Разумкова було зібрано 197 підписів.

"Збір підписів триває і в Києві", — йдеться в Telegram-каналі прессекретарки політсили.

Як відомо, процедура відкликання з посади спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова розпочнеться 4 жовтня. Рішення "слуги" взяли на виїзному засіданні в Трускавці, де був присутній президент Володимир Зеленський.

Листи для збору підписів за відставку Разумкова глава фракції Давид Арахамія запросив ще 30 вересня. Тоді поки що чинний спікер Ради не став гальмувати процес, видав документи та побажав колегам "продуктивної роботи в Трускавці".

Відзначимо, що заступниця голови фракції СН Євгенія Кравчук уже назвала найбільш імовірного кандидата на посаду Разумкова. В ефірі одного з українських телеканалів вона повідомила, що це — віцеспікер парламенту Руслан Стефанчук.