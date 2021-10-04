У "Слузі народу" назвали головного кандидата на пост Разумкова

Нардепка Євгенія Кравчук підкреслила, що Разумков не став би спікером Ради без Зеленського

У парламентській фракції "Слуга народу" заявили, що основним кандидатом на посаду голови Верховної Ради є її віцеспікер Руслан Стефанчук. Про це заступниця голови фракції СН Євгенія Кравчук розповіла в програмі "Реальна політика з Євгеном Кисельовим" на телеканалі "Україна 24".

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За словами нардепки, у Трускавці, де зібралися "слуги", пройшло тривале засідання, на якому відбулася відверта розмова на тему відставки глави парламенту. При цьому розколу у фракції зараз немає, запевняє Кравчук.

"Дійсно, це рішення досить важке (щодо Разумкова. — ред.). Йдеться про внутрішньофракційний конфлікт, це саме політичний вимір нашої фракції зараз — делегувати іншій людині посаду голови парламенту. У нас зараз основний кандидат — це Руслан Стефанчук", — сказала політикиня.

Кравчук підкреслила, що відставка Разумкова вже очевидна. Однак навряд чи він піде в жорстку опозицію з фракцією, як Гео Лерос, і буде "критикувати все, що пов'язано з президентом", вважає представниця СН.

"У чому основна різниця. Володимир Зеленський без Дмитра Разумкова став би президентом. А Разумков без президента не став би головою парламенту", — заявила нардепка.

Раніше Фокус писав, що вперше чутки про зміну Разумкова на Стефанчука розійшлися ще в липні цього року. Джерело 24 каналу повідомляло, що Офіс президента стурбований автономністю Разумкова, також в ОП побачили в нинішньому спікерові небезпечного конкурента для Зеленського на виборах-2024. Саме це й стало причиною розмов про зміну голови ВР.

Тема відставки Разумкова пожвавилася на тлі голосування за законопроект про деолігархізацію, проти затвердження якого він виступав. Утім, це вважають лише формальною причиною, реальну ж називають зайву автономність глави парламенту.

Нагадаємо, в "Слузі народу" заявили, що процедура відставки Разумкова стартує в понеділок, 4 жовтня. Таке рішення фракція прийняла на засіданні в Трускавці, де також були підбиті підсумки дворічної роботи політсили.