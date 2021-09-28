"Було порушення регламенту", — Разумков про долю закону про олігархів

Спікер парламенту вважає, що автори законопроєкту №5599 Стефанчук і Веніславський ввели нардепів в оману.

Президент Володимир Зеленський може ветувати або підписати "антиолігархічний" закон №5599. Про це в ефірі телеканалу НАШ попередив спікер Верховної Ради Дмитро Разумков.

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За його словами, за "антиолігархічний" закон №5599 не потрібно переголосовувати.

Глава держави може ветувати документ і надіслати його до Верховної Ради з новими пропозиціями. В іншому випадку, якщо Володимир Зеленський підпише проєкт закону, тоді депутатам доведеться вносити зміни в документ іншим законопроєктом.

"Я як голова парламенту, вважаю, що було порушення регламенту (під час голосування — ред.). Тому запускати 131 статтю (регламенту ВР — ред.), переголосовувати якісь правки — це буде неправильно... Це можна виправити так — або це може бути вето президента, повернутий (законопроєкт — ред.) до Верховної Ради з пропозиціями, тим паче, що президент є автором цього законопроєкту, або закон може бути підписаний, і після цього вносити зміни в цей закон", — підкреслив Дмитро Разумков в ефірі телеканалу.

За словами спікера парламенту, найближчим часом Верховна Рада проголосує за постанови, які блокують підписання президентом закон про олігархів №5599.

Дмитро Разумков розраховує на те, що профільний комітет підготує коректний текст документа, за який голосували нардепи, і цього ж дня спікер підпише закон і надішле його на підпис Володимиру Зеленському.

Голова парламенту також вважає, що автори "антиолігархічного" закону Руслан Стефанчук і Федір Веніславський ввели в оману депутатів під час голосування.

"Я переконаний, я про це вже говорив колегам, що депутатів спеціально ввели в оману. Оскільки ті, хто запропонував цю процедуру, ті, хто ставив її на голосування, самі за неї не проголосували... Я маю на увазі Руслана Стефанчука та Федора Веніславського", — продовжив Разумков.

На запитання ведучого телеканалу НАШ, чому Руслан Стефанчук і Федір Веніславський не проголосували, спікер відповів: "Це питання варто їм ставити. Розуміючи, що після цього (голосування — ред.) будуть наслідки".

"Антиолігархічний" закон №5599 — голосування Верховної Ради

23 вересня під другому читанні Верховна Рада ухвалила законопроєкт №5599. "Антиолігархічний" документ підтримали 279 народних депутатів, а обговорення законопроєкту супроводжувалося криками із залу голосування "диктатура", "Лукашенко" і "ганьба".

Глава держави Володимир Зеленський схвалив ухвалення "антиолігархічного" закону №5599 і заявив, що Україна отримала шанс "на будівництво цивілізованих і чистих відносин між великим бізнесом і країною".

На наступний день комітет нацбезпеки рекомендував провести повторне голосування за "антиолігархічний" закон №5599 для виправлення неузгодженості в тексті документа через наявність взаємовиключних поправок.